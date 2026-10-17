Η Ρένα Μόρφη μίλησε για τις γνωριμίες της με την Dua Lipa και την Emily Ratajkowski

Η γνωστή τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη παραχώρησε συνέντευξη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ρένα Μόρφη αναφέρθηκε στις γνωριμίες της με δύο από τις πιο διάσημες προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, την τραγουδίστρια Dua Lipa και το μοντέλο Emily Ratajkowski.

Η εμφάνιση στην εκπομπή και οι αποκαλύψεις

Η Ρένα Μόρφη ήταν η καλεσμένη που άνοιξε τη φετινή σεζόν για την εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη». Η συζήτηση στράφηκε, μεταξύ άλλων, στις προσωπικές της εμπειρίες και στις γνωριμίες της με διεθνείς διασημότητες, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε λεπτομέρειες για το πώς ήρθε σε επαφή με τις δύο σταρ, εξηγώντας τον ρόλο του Ελληνογάλου σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά, γιου του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, σε αυτές τις συναντήσεις. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε στον απόηχο πρόσφατων φωτογραφιών που είχαν κυκλοφορήσει και την απεικόνιζαν μαζί με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι.

Ο ρόλος του Ρομέν Γαβρά στις γνωριμίες

Ο Ρομέν Γαβράς φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις γνωριμίες της Ρένας Μόρφη με τις δύο διεθνείς προσωπικότητες. Η ίδια η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην υπάρχουσα σχέση που έχει με τον σκηνοθέτη, γεγονός που διευκόλυνε τις συναντήσεις της με την Dua Lipa και την Emily Ratajkowski.

Οι φωτογραφίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας, στις οποίες η Ρένα Μόρφη απολάμβανε γεύμα με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον Ρομέν Γαβρά, αποτέλεσαν την αφορμή για να αποκαλύψει η τραγουδίστρια και τη γνωριμία της με την Dua Lipa.

Η συνάντηση με την Dua Lipa στη Σίφνο

Η Ρένα Μόρφη περιέγραψε τη συνάντησή της με την Dua Lipa, η οποία έλαβε χώρα στη Σίφνο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Dua Lipa επισκέφθηκε το νησί, όπου η ίδια διατηρεί ένα wine bar. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η διεθνούς φήμης σταρ, πριν παντρευτεί, είχε σχέση με έναν Ελληνογάλλο.

«Η Dua Lipa ήρθε στη Σίφνο, όπου έχουμε ένα wine bar. Όπως γνωρίζουμε, πριν παντρευτεί, είχε σχέση με Ελληνογάλλο. Επειδή τυχαίνει να έχουμε μια σχέση με τον Ρομέν, μας την έφερε τη νύφη», δήλωσε η Ρένα Μόρφη. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια εξέφρασε τον θαυμασμό της για την Dua Lipa, χαρακτηρίζοντάς την «θεά».

Μάλιστα, η Ρένα Μόρφη αποκάλυψε ότι η Dua Lipa είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα από τα δικά της τραγούδια, και συγκεκριμένα το «Όταν Σου Χορεύω», κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Σίφνο.

Στιγμές με την Emily Ratajkowski

Αναφερόμενη στη γνωριμία της με την Emily Ratajkowski, η Ρένα Μόρφη μίλησε με πολύ θετικά λόγια για το διάσημο μοντέλο. Επιβεβαίωσε ότι η Ratajkowski είναι «κούκλα» και περιέγραψε τις κοινές τους στιγμές.

Οι δύο γυναίκες είχαν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια διακοπών. «Αυτές έρχονται σε μένα! Κάναμε λίγες διακοπές μαζί, φάγαμε μαζί, γυμναστήκαμε μαζί και κουβεντιάσαμε λίγο», ανέφερε η τραγουδίστρια, περιγράφοντας τις δραστηριότητες που μοιράστηκαν με το μοντέλο.

Οι κοινές τους δραστηριότητες περιλάμβαναν γεύματα και γυμναστική, προσφέροντας τους την ευκαιρία για συζητήσεις και γνωριμία σε πιο προσωπικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit