Η Angelika Dusk παρουσιάζει το «Rewind» φέρνοντας τα 80’s στο σήμερα

Η Angelika Dusk κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Rewind», το οποίο αναβιώνει τη δεκαετία του '80, φέρνοντας τους ήχους της στο σήμερα. Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου, που κυκλοφορεί από την Snowcage Records, έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage. Το «Rewind» προσκαλεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο, γεμάτο νοσταλγία και χορευτική διάθεση, μέσα από ανεβαστικές μελωδίες και up tempo ρυθμούς.

Η κυκλοφορία του «Rewind» και η παρουσίαση

Η Angelika Dusk, με την κυκλοφορία του άλμπουμ της «Rewind» μέσω της Snowcage Records, επιχειρεί να μεταφέρει το πνεύμα και τους ήχους της δεκαετίας του ’80 στη σύγχρονη εποχή. Ο δίσκος αποτελεί μια μουσική πρόταση που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, προσφέροντας μια ξεχωριστή ακουστική εμπειρία. Το «Rewind» είναι ένα κάλεσμα για επιστροφή στα 80’s, με την καλλιτέχνιδα να δηλώνει «αμέ, πάτα Rewind» σε όσους επιθυμούν αυτό το ταξίδι.

Η επίσημη παρουσίαση του «Rewind» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Ο χώρος που επιλέχθηκε για τη μεγάλη αυτή εκδήλωση είναι το Gazarte Roof Stage, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά τα νέα τραγούδια της καλλιτέχνιδας και να βιώσει την ατμόσφαιρα που δημιουργεί το άλμπουμ. Η παρουσίαση αναμένεται να αναβιώσει τη νοσταλγική, ευδιάθετη και χορευτική διάθεση της εποχής.

Ένα ταξίδι στον χρόνο και η ατμόσφαιρα των 80’s

Η μουσική της Angelika Dusk στο «Rewind» χαρακτηρίζεται από ανεβαστικές μελωδίες και up tempo ρυθμούς, οι οποίοι μεταφέρουν την ανεμελιά και τη ζωντάνια της δεκαετίας του ’80. Η φωνή της καλλιτέχνιδας περιγράφεται ως ταξιδιάρικη, σαγηνευτική και ρομαντική, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας που θυμίζει τις χορευτικές βραδιές και τα πάρτι εκείνης της περιόδου.

Το άλμπουμ φέρνει στο προσκήνιο τη νοσταλγία για μια εποχή όπου το φλερτ γινόταν με όμορφο τρόπο, με τους στίχους και τη μουσική να γίνονται η θύμηση των μπλουζ που χορεύονταν στα πάρτι. Αυτή η μουσική προσέγγιση επιτρέπει στους ακροατές να ξαναζήσουν στιγμές από το παρελθόν, όπως το φιλί στο μάγουλο και το τηλέφωνο του σπιτιού της κοπέλας, που αποτελούσαν την κορυφή του κόσμου.

Εμβληματικές αναφορές και στοιχεία της δεκαετίας

Το «Rewind» δεν περιορίζεται μόνο στον ήχο, αλλά ανακαλεί και οπτικές και πολιτισμικές αναφορές της δεκαετίας του ’80. Στο πλαίσιο της προώθησης του δίσκου, αναφέρονται εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως η Μαντόνα, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Prince, οι οποίοι καθόρισαν την ποπ κουλτούρα της εποχής. Παράλληλα, γίνεται μνεία σε Έλληνες καλλιτέχνες που άφησαν το στίγμα τους, όπως ο Μπίγαλης, ο Ρακιντζής και ο Χαριτοδιπλωμένος.

Πέρα από τις μουσικές αναφορές, το άλμπουμ φέρνει στο νου και χαρακτηριστικά στοιχεία της μόδας και της καθημερινότητας των 80’s. Τα τζιν μπουφάν, οι γραβάτες-λαχούρια και οι έντονα τονισμένες βλεφαρίδες αποτελούσαν μέρος της εμφάνισης, ενώ η Κόκα Κόλα για αναψυκτικό και το ουίσκι για ποτό συμπλήρωναν την εικόνα της διασκέδασης. Ακόμη και η αναφορά σε μια εφημερίδα που δεν υπάρχει πια και σε σοκολάτα Serano, καθώς και η απουσία του Κολοκοτρώνη από το πορτοφόλι, υπογραμμίζουν τη νοσταλγική διάθεση για μια περασμένη εποχή, μαζί με την ανάμνηση μιας κασέτας από ξάδερφο.

Η διαδρομή προς τον Πύργο και η ακρόαση του δίσκου

Μία πολύωρη διαδρομή προς τον Πύργο, η οποία αρχικά υπολογιζόταν σε περίπου τρεις ώρες, τελικά διήρκεσε τουλάχιστον πεντέμισι ώρες, αποτέλεσε το σκηνικό για την πρώτη ακρόαση του «Rewind». Οι καθυστερήσεις στην πορεία αποδόθηκαν σε διάφορους παράγοντες, όπως έργα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας, η ανατροπή μιας νταλίκας λίγο πριν το Αίγιο, καθώς και μια αναπάντεχη κίνηση για τον μήνα Οκτώβριο, που θύμιζε εκλογική περίοδο με ετεροδημότες.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, η Angelika Dusk συζήτησε και παρουσίασε τον νέο της δίσκο. Η ακρόαση του «Rewind» κατά τη διαδρομή προσέφερε μια αίσθηση χαράς, επιτρέποντας στους ακροατές να βιώσουν την ανεμελιά των 80’s. Η μουσική της, με την ταξιδιάρικη, σαγηνευτική και ρομαντική φωνή της, κατάφερε να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που θα παραμείνει «τώρα» και «μετά», ακόμα και μετά το τέλος του ταξιδιού και τον χωρισμό των δρόμων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta