Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά

Η Δανάη Μπάρκα, η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, δημοσίευσε μια σειρά από νέες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις εν λόγω αναρτήσεις, η ίδια ποζάρει με μαγιό και φουσκωμένη κοιλιά, επιβεβαιώνοντας την αναμονή του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Η είδηση της εγκυμοσύνης είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και έκτοτε η παρουσιάστρια μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές από αυτή την περίοδο.

Οι νέες αναρτήσεις στο Instagram

Η Δανάη Μπάρκα απαθανατίστηκε ξυπόλυτη, φορώντας το μαγιό της, με μια διάθεση που θύμιζε καλοκαίρι, παρά τον άκρως φθινοπωρινό καιρό που επικρατεί. Η καλοκαιρινή της σκέψη ήταν εμφανής στις φωτογραφίες, οι οποίες ανέβηκαν στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προσφέροντας μια νότα ζεστασιάς στους ακολούθους της.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με λευκό ολόσωμο μαγιό. Πόζαρε τόσο μόνη της, δείχνοντας την ευδιάθετη διάθεσή της, όσο και μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση. Αυτές οι αναρτήσεις αποτελούν μέρος των στιγμών που η ίδια επιλέγει να μοιράζεται από την προσωπική της ζωή με το κοινό της.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης

Η φουσκωμένη κοιλιά της Δανάης Μπάρκα στις νέες αυτές φωτογραφίες επιβεβαιώνει περίτρανα την εγκυμοσύνη της και την προσμονή του πρώτου της παιδιού. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη για την ίδια και την οικογένειά της.

Το χαρμόσυνο αυτό νέο είχε ανακοινωθεί από την ίδια την ηθοποιό και παρουσιάστρια τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Δανάη Μπάρκα είχε επιλέξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί την είδηση της εγκυμοσύνης της με τους φίλους και τους θαυμαστές της, γνωστοποιώντας ότι περιμένει παιδί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Οι σκέψεις της παρουσιάστριας

Μαζί με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Δανάη Μπάρκα επέλεξε να μοιραστεί και μερικές προσωπικές της σκέψεις με τους ακολούθους της στο Instagram. Οι σκέψεις αυτές συνόδευαν τις εικόνες, δίνοντας ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στη διάθεσή της.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης, η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Λίγο φθινόπωρο στα ρούχα, λίγη καλοκαιρινή σκέψη στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές, και πολλή λιακάδα στην καρδιά». Αυτή η φράση ειπώθηκε με αφορμή τις πρώτες βροχές που έχουν κάνει την εμφάνισή τους, υποδηλώνοντας μια προσπάθεια διατήρησης της θετικής διάθεσης παρά τον καιρό.

Ευδιάθετη και διακριτική

Η Δανάη Μπάρκα εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη στις νέες της φωτογραφίες, εκφράζοντας τη μεγάλη της χαρά για τον επικείμενο ερχομό του μωρού της. Η ευτυχία της είναι εμφανής στις πόζες της, μεταδίδοντας ένα αίσθημα αισιοδοξίας.

Παρά τη χαρά της και την επιθυμία να μοιραστεί στιγμές από την εγκυμοσύνη της, η Δανάη Μπάρκα διατηρεί τις προσωπικές της ισορροπίες. Επιλέγει να μοιράζεται με το κοινό της μόνο όσα η ίδια επιθυμεί από την προσωπική της ζωή, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ιδιωτικότητά της σε αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit