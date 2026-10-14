Η γνωστή ηθοποιός Λένα Δροσάκη προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση σχετικά με την πορεία της υγείας της, μετά τη γέννηση του γιου της, Αναστάση. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, αποκάλυψε το δύσκολο διάστημα που ακολούθησε τον τοκετό, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Η διάγνωση με καρκίνο στο στήθος, λίγους μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της, σημάδεψε αυτή την περίοδο.

Η διάγνωση με καρκίνο στο στήθος

Η Λένα Δροσάκη περιέγραψε τη στιγμή της διάγνωσης, η οποία έγινε όταν ο γιος της ήταν τριών μηνών. «Όταν ο γιος μου ήταν 3 μηνών, αντιλήφθηκα κάτι στο στήθος μου κάνοντας ψηλάφηση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η διάγνωση με καρκίνο στο στήθος ήρθε τέσσερις μήνες μετά τον τοκετό, σε μια περίοδο που η ηθοποιός χαρακτήρισε ως «μαύρη τρύπα».

Η ίδια τόνισε πως, μέσα στην ατυχία της, στάθηκε τυχερή καθώς η νόσος εντοπίστηκε σε πολύ αρχικό στάδιο. «Ήταν καρκίνος, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια θεραπεία, το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα», δήλωσε. Η έγκαιρη ανίχνευση της επέτρεψε να αποφύγει πιο εντατικές θεραπείες. Επιπλέον, η περίοδος αυτή επιβαρύνθηκε και από την ασθένεια της μητέρας της, γεγονός που έκανε τις στιγμές ακόμα πιο δύσκολες.

Δύσκολη εγκυμοσύνη και περίοδος καραντίνας

Πριν τη διάγνωση, η Λένα Δροσάκη είχε ήδη βιώσει μια απαιτητική εγκυμοσύνη. «Είχα δύσκολη κύηση, ήμουν στο κρεβάτι για δύο μήνες», εξομολογήθηκε. Η περίοδος αυτή συνέπεσε και με τους πρώτους μήνες μιας παράστασης στην οποία συμμετείχε, όπου στο τέλος «έβγαινα απλώς και περπατούσα και έλεγα τα λόγια μου».

Η εγκυμοσύνη της συνέπεσε και με την περίοδο της καραντίνας, γεγονός που πρόσθεσε ένα επιπλέον στρες. Ο σύντροφός της, Αλέξανδρος, δούλευε εκείνη την περίοδο, προκαλώντας στην ηθοποιό φόβο μήπως κολλήσει κάποια ασθένεια. «Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», είπε, περιγράφοντας τις στιγμές που τη συγκλονίζουν και δεν θέλει να τις μοιραστεί, παρόλο που υπήρχαν και πολύ τρυφερές στιγμές.

Ο ερχομός του Αναστάση

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, η Λένα Δροσάκη εξέφρασε την απόλυτη ευτυχία της για τον ερχομό του γιου της. «Νομίζω ο Αναστάσης είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Παρά τις δυσκολίες που έχω περάσει, αξίζει τον κόπο», δήλωσε συγκινημένη. Ο τοκετός έγινε στον όγδοο μήνα της κύησης, γεγονός που την εμπόδισε να θηλάσει.

Η πρόωρη γέννηση, ωστόσο, μπορεί να έπαιξε ρόλο στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου. «Θα μπορούσα να μην το έχω ανακαλύψει τόσο γρήγορα», σημείωσε, υπονοώντας ότι η κατάσταση του θηλασμού θα μπορούσε να είχε καθυστερήσει την ανακάλυψη. Η ηθοποιός πιστεύει πλέον πως «όλα συμβαίνουν για έναν λόγο», μια φράση που παλαιότερα την εκνεύριζε, αλλά τώρα την έχει συνειδητοποιήσει.

Το μήνυμα για την αξία της υγείας και του χρόνου

Μέσα από αυτή την προσωπική δοκιμασία, η Λένα Δροσάκη συνειδητοποίησε την ανεκτίμητη αξία της υγείας. «Πραγματικά η υγεία μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Μπορεί να ακουστεί γραφικό», τόνισε. Η εμπειρία αυτή την «γειώθηκε» και την έκανε να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της.

Η ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη να εκτιμούμε τον χρόνο και τους ανθρώπους γύρω μας. «Ο χρόνος πάει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να κρατάμε λίγο τα γκέμια. Να δούμε τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, να κάνουμε μια πραγματική σύνδεση με τον εαυτό μας», ανέφερε. Κατέληξε λέγοντας πως «χανόμαστε μέσα σε αυτόν τον κυκεώνα, χρειαζόμαστε λίγη ησυχία», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυτοσυγκέντρωση και ουσιαστικές σχέσεις, μακριά από την επιφανειακότητα της εικόνας και των εξωτερικών κριτηρίων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit