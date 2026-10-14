Μαρία Κανελλοπούλου: Συνεχίζει την αποκατάσταση 55 ημέρες μετά το τροχαίο

Σε κέντρο αποκατάστασης εξακολουθεί να βρίσκεται η ηθοποιός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Κανελλοπούλου, καθώς η πορεία της ανάρρωσης μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε, απαιτεί ακόμα χρόνο. Το ατύχημα, το οποίο συνέβη στις 4 Σεπτεμβρίου, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στη σπονδυλική στήλη.

Το ατύχημα και οι πρώτες αντιδράσεις

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα της Μαρίας Κανελλοπούλου έλαβε χώρα στις 4/9, όταν το αυτοκίνητό της προσέκρουσε δυνατά σε τοίχο. Από την ισχυρή σύγκρουση, η ηθοποιός τραυματίστηκε σοβαρά στην σπονδυλική της στήλη, και πιο συγκεκριμένα στο ιερό οστό.

Παρόλο που από την αρχή οι στενοί της φίλοι είχαν διαβεβαιώσει ότι η ζωή της δεν διέτρεχε κίνδυνο, η ίδια είχε δηλώσει μέσα από αναρτήσεις της πως η επικοινωνία της ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και ότι βίωνε αφόρητους πόνους, ανεβαίνοντας τον δικό της «Γολγοθά» αυτές τις ημέρες.

Η πορεία της αποκατάστασης και οι ενημερώσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Μαρία Κανελλοπούλου παραμένει σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, η ηθοποιός έχει συμπληρώσει ήδη 55 ημέρες σε αυτό το κέντρο, προσπαθώντας να ανακτήσει πλήρως την υγεία της.

Η ίδια η Μαρία Κανελλοπούλου έχει επιλέξει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της υγείας της, κάνοντας κατά καιρούς αναρτήσεις στα social media. Μάλιστα, δημοσίευσε και μια φωτογραφία του αμαξιδίου που χρησιμοποιεί, στέλνοντας τον καλημέρα της.

Οι πληροφορίες από την τηλεόραση και η πρόγνωση

Το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό» έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της ηθοποιού. Η Νόρα Καούρη επιβεβαίωσε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 η Μαρία Κανελλοπούλου είχε το σοβαρό ατύχημα, προσκρούοντας σε τοίχο και χτυπώντας στο ιερό οστό της σπονδυλικής στήλης. Τόνισε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και η ανάρρωση απαιτεί πολύ χρόνο.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι η πλήρης ανάρρωση μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 55 επιπλέον ημέρες. Παρόλα αυτά, η κατάσταση της υγείας της αναμένεται να καλυτερεύσει σταδιακά, παρά τις δυσκολίες και τον μακρύ δρόμο που έχει μπροστά της η Μαρία Κανελλοπούλου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr