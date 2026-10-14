Ρία Ελληνίδου: Έγινε pin-up girl για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Δέκα Σαν Εσένα»

Η Ρία Ελληνίδου παρουσιάζει το νέο της music video για το τραγούδι «Δέκα Σαν Εσένα», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ, η καλλιτέχνιδα μεταμορφώθηκε σε pin-up girl, προσδίδοντας μία ιδιαίτερη αισθητική στην οπτικοποίηση της επιτυχίας της. Το τραγούδι αποτελεί ένα από τα κομμάτια του πλατινένιου της άλμπουμ «Στο Μυαλό Σου» που έχουν ξεχωρίσει και αγαπηθεί από το κοινό.

Το νέο music video και η αισθητική του

Το music video για το «Δέκα Σαν Εσένα» χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό vintage αναφορών και pop διάθεσης. Η κινηματογραφική του προσέγγιση δημιουργεί μία έντονη οπτική ταυτότητα, η οποία αναδεικνύει το προσωπικό στυλ της Ρίας Ελληνίδου. Η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ πραγματοποιήθηκε από τον Menelaos V.

Στο οπτικό υλικό, η Ρία Ελληνίδου πρωταγωνιστεί με looks που αντλούν επιρροές από τα pin-up girls, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν στοιχεία από την χαρακτηριστική αισθητική της δεκαετίας του ’80. Το σκηνικό είναι ιδιαίτερο, γεμάτο θηλυκότητα, έντονα χρώματα και retro αναφορές, προσφέροντας μία playful διάθεση.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από την επιτυχία

Το τραγούδι «Δέκα Σαν Εσένα» αποτελεί προϊόν συνεργασίας μίας ομάδας δημιουργών. Τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Eslam Fathi, προσδίδοντας στον ρυθμό του τραγουδιού τον χαρακτηριστικό του ήχο. Οι στίχοι του κομματιού γράφτηκαν από τους Bobito, Αντώνη Ρήγα, callmeThemis, ενώ και η ίδια η Ρία Ελληνίδου συνέβαλε στη συγγραφή τους.

Η συνεργασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ενός τραγουδιού που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, κατακτώντας γρήγορα τα social media. Η επιτυχία του κομματιού είναι εμφανής και από την απήχησή του σε διάφορες πλατφόρμες.

Η μεγάλη απήχηση του τραγουδιού

Το «Δέκα Σαν Εσένα» έχει σημειώσει σημαντική επιτυχία από την κυκλοφορία του. Έχει γίνει χρυσό σε πωλήσεις, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια streaming points σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Η απήχησή του είναι ιδιαίτερα έντονη και στα social media, όπου έχει αναδειχθεί σε απόλυτο viral.

Στην πλατφόρμα του TikTok, το τραγούδι μετρά σχεδόν 40.000 video creations, γεγονός που υποδηλώνει την ευρεία διάδοσή του και τη δημοφιλία του μεταξύ των χρηστών. Επιπλέον, το lyric video του τραγουδιού στο YouTube έχει προσεγγίσει τις 1,2 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία του και στο διαδικτυακό κοινό.

Το πλατινένιο άλμπουμ «Στο Μυαλό Σου»

Το τραγούδι «Δέκα Σαν Εσένα» περιλαμβάνεται στο πλατινένιο άλμπουμ της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Στο Μυαλό Σου». Το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό και έχει ξεχωρίσει για τα κομμάτια του. Η επιτυχία του «Δέκα Σαν Εσένα» εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης θετικής υποδοχής του άλμπουμ.

Το άλμπουμ «Στο Μυαλό Σου» είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ακροατές να ανακαλύψουν όλα τα τραγούδια που το απαρτίζουν. Η Ρία Ελληνίδου συνεχίζει να παρουσιάζει δημιουργίες που βρίσκουν απήχηση στο κοινό, ενισχύοντας την παρουσία της στη μουσική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Reader