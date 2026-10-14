Ο γνωστός ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης, σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή και εξομολογητική διάθεση, μοιράστηκε προσωπικές στιγμές από τη ζωή του. Συγκεκριμένα, μίλησε για τις τρεις διαδοχικές αποβολές που βίωσε η σύζυγός του, Γιώτα Ζαρμακούπη, γεγονός που σημάδεψε τη σχέση τους. Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, με τον ηθοποιό να παραχωρεί δηλώσεις από τα παρασκήνια της θεατρικής παράστασης «Οικογένεια Άνταμς» στο Θέατρο Βέμπο.

Οι δύσκολες στιγμές των διαδοχικών αποβολών

Ο Σταύρος Νικολαΐδης περιέγραψε τις επίπονες εμπειρίες που πέρασε το ζευγάρι, αναφερόμενος στις τρεις διαδοχικές αποβολές της συζύγου του. Όπως εξήγησε με λεπτομέρεια, δύο από αυτές τις αποβολές συνέβησαν σε ένα προχωρημένο στάδιο της κύησης, φτάνοντας στον πέμπτο μήνα. Η τρίτη αποβολή σημειώθηκε νωρίτερα, κατά τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης.

Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σωματική και ψυχική δοκιμασία που συνεπάγεται μια τέτοια απώλεια, ειδικά όταν το μωρό χάνεται σε προχωρημένο μήνα. «Δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα. Κάνεις γέννα στην ουσία», δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το μέγεθος του πόνου και της δυσκολίας που βιώνει μια γυναίκα σε αυτή την κατάσταση.

Η σκέψη της υιοθεσίας ως εναλλακτική

Μετά τις επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες να αποκτήσουν παιδί βιολογικά, ο Σταύρος Νικολαΐδης και η σύζυγός του, Γιώτα Ζαρμακούπη, εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Η ιδέα αυτή πέρασε από το μυαλό τους, όπως παραδέχθηκε ο ηθοποιός, ειδικά μετά την τρίτη φορά που αντιμετώπισαν την απώλεια μιας εγκυμοσύνης.

Παρόλα αυτά, το ζευγάρι επέλεξε τελικά να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια για βιολογική τεκνοποίηση. Ο Σταύρος Νικολαΐδης δήλωσε ανοιχτά: «Πέρασε από μυαλό μας η υιοθεσία, όταν το έχεις περάσει τρεις φορές. Οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία στον τρίτο, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε». Η επιμονή τους αποδείχθηκε καθοριστική στην πορεία τους.

Η αμοιβαία στήριξη στις δύσκολες στιγμές

Κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου, ο Σταύρος Νικολαΐδης περιέγραψε την αμοιβαία στήριξη που χαρακτήριζε τη σχέση του με τη σύζυγό του. «Συναγωνιζόμασταν ποιος από τους δύο θα στηρίξει τον άλλον», ανέφερε, αναδεικνύοντας την προσπάθεια και των δύο να προσφέρουν παρηγοριά και δύναμη ο ένας στον άλλο.

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης τη σημασία του ρόλου του άντρα σε τέτοιες συνθήκες. Όπως είπε, «ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά». Με αυτό τον τρόπο, αναγνώρισε το βάρος που πέφτει στη γυναίκα και την ανάγκη για κατανόηση και υποστήριξη από τον σύντροφο.

Ο γάμος και η ολοκλήρωση της οικογένειας

Ο Σταύρος Νικολαΐδης και η Γιώτα Ζαρμακούπη είναι παντρεμένοι από τον Αύγουστο του 2014. Η τελετή του γάμου τους πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ναυπάκτου, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία.

Παρά τις σοβαρές δυσκολίες και τις απώλειες που αντιμετώπισαν στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδιά, το ζευγάρι κατάφερε τελικά να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Έχουν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος αποτελεί την ολοκλήρωση των προσπαθειών και της επιμονής τους, φέρνοντας χαρά στη ζωή τους.

Με πληροφορίες από: Reader