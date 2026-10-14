Ο Μπεν Άφλεκ θυμάται τις συμβουλές του Μπρους Γουίλις και τα αστεία του Μπίλι Μπομπ Θόρντον

Ο Μπεν Άφλεκ μοιράστηκε πρόσφατα λεπτομέρειες από τις επαγγελματικές του εμπειρίες, αναφερόμενος σε δύο σημαντικούς συμπρωταγωνιστές του. Ο ηθοποιός θυμήθηκε τις συμβουλές που του είχε δώσει ο Μπρους Γουίλις, καθώς και τα αστεία του Μπίλι Μπομπ Θόρντον, με τους οποίους συνεργάστηκε στην ταινία «Armageddon». Οι αποκαλύψεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Happy Sad Confused», προσφέροντας μια ματιά στις σχέσεις του με τους δύο διάσημους συναδέλφους.

Η συμβουλή του Μπρους Γουίλις για τον «Ερωτευμένο Σαίξπηρ»

Ο Μπεν Άφλεκ μίλησε για την περίοδο που ο Μπρους Γουίλις, με τον οποίο συμπρωταγωνίστησε στο φιλμ επιστημονικής φαντασίας του 1998 «Armageddon», προσπάθησε να τον συμβουλεύσει σχετικά με την εξέλιξή του ως σταρ του κινηματογράφου. Μία από τις συγκεκριμένες συμβουλές αφορούσε τη συμμετοχή του Άφλεκ στην ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Ο Γουίλις είχε επιχειρήσει να τον αποτρέψει από αυτό το εγχείρημα, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Φίλε, μην πας να κάνεις εκείνη την ταινία με τον Σαίξπηρ. Δεν θέλεις να κάνεις αυτή την ταινία». Ο Άφλεκ παραδέχτηκε ότι σε εκείνο το σημείο ο Γουίλις έκανε λάθος, αν και, όπως συμπλήρωσε, «για να είμαστε δίκαιοι, δεν είχε διαβάσει το σενάριο».

Η φωνή του Άφλεκ και η ειλικρίνεια του Γουίλις

Πέρα από τη συμβουλή για την επιλογή των ρόλων, ο Μπρους Γουίλις είχε κάνει και ένα σχόλιο σχετικά με τη φωνή του Μπεν Άφλεκ. «Ο Μπρους Γουίλις κάποτε γύρισε και μου είπε: “Η φωνή σου είναι πολύ ψηλή”» θυμήθηκε ο Άφλεκ. Όταν ο Άφλεκ ρώτησε «Τι;», ο Γουίλις απάντησε: «Μην έχεις τόσο ψηλή φωνή».

Ο Άφλεκ εξήγησε στον Γουίλις ότι αυτή ήταν η φυσική του φωνή, ρωτώντας αν μπορούσε να την αλλάξει. Ο Γουίλις επέμεινε, λέγοντας: «Δεν θέλεις να ακούγεσαι έτσι, φίλε. Προσπαθώ να σε βοηθήσω». Παρά τις συγκεκριμένες συμβουλές, ο Μπεν Άφλεκ διευκρίνισε ότι θεωρούσε τον Γουίλις «τον πιο γλυκό άνθρωπο στον κόσμο» και ότι αντιλαμβανόταν πως η συμβουλή του ήταν ειλικρινής. «Αγαπώ τον Μπρους και πραγματικά μου έδινε μια συμβουλή» δήλωσε ο ηθοποιός.

Η επιτυχία του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ»

Παρά την αρχική αποτροπή από τον Μπρους Γουίλις, η ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Το φιλμ κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 1999, επιβεβαιώνοντας την αξία του. Ο Μπεν Άφλεκ είχε έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή, υποδυόμενος τον Νεντ Άλιν.

Ο Νεντ Άλιν ήταν ένας ηθοποιός που εμφανιζόταν στις παραστάσεις του Σαίξπηρ στο θέατρο Globe, προσθέτοντας το δικό του λιθαράκι στην επιτυχία της ταινίας που τελικά απέσπασε την κορυφαία διάκριση των βραβείων Όσκαρ.

Τα αστεία του Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τα Όσκαρ

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπεν Άφλεκ αναφέρθηκε και σε έναν ακόμη συμπρωταγωνιστή του από το «Armageddon», τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον. Ο Άφλεκ θυμήθηκε μια περίοδο μετά την επιτυχία της ταινίας «Good Will Hunting», για την οποία είχε κερδίσει Όσκαρ σεναρίου μαζί με τον Ματ Ντέιμον.

Ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον είχε κερδίσει το Όσκαρ σεναρίου την προηγούμενη χρονιά για την ταινία «Sling Blade», μια παραγωγή που ο Άφλεκ δήλωσε ότι «λατρεύαμε». Ο Θόρντον συνήθιζε να πειράζει τον Άφλεκ και τον Ντέιμον για το κοινό τους Όσκαρ.

Η ερώτηση του Θόρντον για τα «μισά» Όσκαρ

Ο Άφλεκ περιέγραψε ένα περιστατικό σε ένα πάρτι μετά τα Όσκαρ, όπου ο Θόρντον τον πλησίασε με χιούμορ. «Είδα τον Μπίλι σε ένα πάρτι μετά τα Όσκαρ και μου είπε: “Να σε ρωτήσω κάτι. Σας δίνουν μισό Όσκαρ στον καθένα, αφού το πήρατε και οι δύο; Πήρατε μισό; Τι στο διάολο σας δίνουν; Ένα κλάσμα του Όσκαρ; Ξέρεις ότι το δικό μου είναι ολόκληρο, έτσι; Εγώ έχω ένα ολόκληρο”» δήλωσε ο Άφλεκ.

Ο Μπεν Άφλεκ περιέγραψε τον Μπίλι Μπομπ Θόρντον ως έναν «απίστευτα αστείο» άνθρωπο, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη προσωπικότητα και το χιούμορ του συμπρωταγωνιστή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki