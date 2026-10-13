Απρόοπτο επί σκηνής για τη Μαρίνα Σπανού: Το synthesizer κατέληξε στο πάτωμα

Ένα απρόσμενο περιστατικό διέκοψε στιγμιαία την εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού κατά τη διάρκεια της γιορτής υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το synthesizer με το οποίο έπαιζε η τραγουδίστρια κατέληξε στο πάτωμα, προκαλώντας έκπληξη στο κοινό και στην ίδια. Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στα ιστορικά Προπύλαια, όπου η καλλιτέχνιδα ερμήνευε τραγούδια της σε ένα ενθουσιώδες κοινό.

Το απρόοπτο στη γιορτή υποδοχής του ΕΚΠΑ

Η γνωστή τραγουδίστρια Μαρίνα Σπανού βρέθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στον χώρο των Προπυλαίων, συμμετέχοντας στην καθιερωμένη γιορτή υποδοχής που διοργανώνεται για τους πρωτοετείς φοιτητές του ΕΚΠΑ. Η εμφάνισή της αποτελούσε μέρος των εκδηλώσεων, προσφέροντας μουσική ψυχαγωγία στους νέους φοιτητές. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η καλλιτέχνιδα ερμήνευσε κάποια από τα αγαπημένα της τραγούδια, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, η ροή της συναυλίας διακόπηκε από ένα απρόβλεπτο γεγονός. Ενώ η Μαρίνα Σπανού ήταν απορροφημένη στην εκτέλεση της μουσικής της, παίζοντας στο synthesizer, το όργανο ξαφνικά έχασε τη σταθερότητά του και έπεσε με δύναμη στο έδαφος. Αυτό το απρόοπτο περιστατικό προκάλεσε μια στιγμιαία παύση στην εμφάνισή της, τραβώντας αμέσως την προσοχή όλων των παρευρισκομένων.

Η στιγμή της πτώσης του μουσικού οργάνου

Η πτώση του synthesizer, ενός κεντρικού στοιχείου της μουσικής της Σπανού, συνέβη μπροστά στα πόδια της καλλιτέχνιδας, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν συνηθίζεται σε ζωντανές εμφανίσεις. Το όργανο, το οποίο χρησιμοποιούσε για να συνοδεύει την ερμηνεία της, βρέθηκε ξαφνικά στο πάτωμα, προκαλώντας έκπληξη και ένα μικρό αναστάτωση στο κοινό.

Η ακριβής στιγμή του περιστατικού απαθανατίστηκε σε βίντεο από έναν θεατή που βρισκόταν ανάμεσα στους φοιτητές και τους υπόλοιπους παρευρισκομένους. Το βίντεο αυτό, το οποίο αργότερα δημοσιεύτηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρει μια λεπτομερή καταγραφή της απρόβλεπτης εξέλιξης, δείχνοντας την πτώση του οργάνου και την άμεση αντίδραση της τραγουδίστριας.

Η αντίδραση της Μαρίνας Σπανού επί σκηνής

Παρά την έκπληξη που της προκάλεσε το απρόοπτο, η Μαρίνα Σπανού διατήρησε την ψυχραιμία της και δεν έχασε το χιούμορ της. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και αυθόρμητη, δείχνοντας την ικανότητά της να διαχειρίζεται απρόβλεπτες καταστάσεις με επαγγελματισμό και θετική διάθεση, κάτι που εκτίμησε ιδιαίτερα το κοινό της.

Η ίδια η τραγουδίστρια, μάλιστα, επέλεξε να αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη χαρακτηριστική αντίδραση «Αποκλείεται», μια φράση που υπογράμμιζε την έκπληξή της για το γεγονός, αλλά και την ικανότητά της να το αντιμετωπίσει με χαμόγελο και αυτοσαρκασμό.

Η διάδοση του βίντεο και η λεζάντα στο TikTok

Το βίντεο που κατέγραψε την πτώση του synthesizer δημοσιεύτηκε αρχικά στην πλατφόρμα του TikTok από τον θεατή που το τράβηξε. Η λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση ήταν «Στιγμές πριν από την καταστροφή», μια περιγραφή που με χιουμοριστικό τρόπο αποτύπωνε την ένταση και το απρόβλεπτο της στιγμής λίγο πριν το μουσικό όργανο καταλήξει στο έδαφος.

Η αναδημοσίευση του βίντεο από την ίδια τη Μαρίνα Σπανού συνέβαλε σημαντικά στην περαιτέρω διάδοσή του στο διαδίκτυο, καθιστώντας το περιστατικό ευρέως γνωστό. Αυτή η κίνηση ενίσχυσε την εικόνα της καλλιτέχνιδας ως αυθεντικής και προσιτής, η οποία δεν διστάζει να μοιραστεί ακόμα και τις απρόβλεπτες και κάπως αστείες στιγμές των ζωντανών της εμφανίσεων με τους θαυμαστές της.

Με πληροφορίες από: Topontiki