Η Κόνι Μεταξά υπερασπίζεται τον Λευτέρη Πανταζή για το βίντεο με το φίλτρο

Ο Λευτέρης Πανταζής βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων στα social media, ύστερα από τη δημοσίευση ενός βίντεο που προοριζόταν για την προώθηση των εμφανίσεών του με τον Πάνο Κιάμο. Το συγκεκριμένο βίντεο εμφάνιζε τον τραγουδιστή με αλλοιωμένη όψη, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί κατά λάθος ένα φίλτρο. Η κόρη του, Κόνι Μεταξά, παρενέβη δημόσια για να τον υπερασπιστεί, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τις επικρίσεις.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το περιστατικό που οδήγησε σε πληθώρα αρνητικών σχολίων για τον Λευτέρη Πανταζή έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026. Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε ανεβάσει ένα βίντεο στους λογαριασμούς του στα social media, με σκοπό να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη συνεργασία του με τον Πάνο Κιάμο.

Ωστόσο, η προσοχή του κοινού δεν στράφηκε στα όσα ανέφερε ο τραγουδιστής σχετικά με το νέο σχήμα. Αντιθέτως, τα σχόλια επικεντρώθηκαν στην εμφάνισή του, η οποία ήταν εμφανώς διαφορετική από τη συνηθισμένη. Ο Λευτέρης Πανταζής είχε βάλει κατά λάθος ένα φίλτρο, το οποίο αλλοίωνε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις.

Η άμεση αντίδραση της Κόνι Μεταξά

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του viral βίντεο και την έναρξη των αρνητικών σχολίων από τους χρήστες του Instagram, η Κόνι Μεταξά αποφάσισε να πάρει θέση. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή ξεκαθάρισε δημόσια ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκφράζεται αρνητικά για τον πατέρα της.

Η καλλιτέχνις, ηθοποιός και τραγουδίστρια, δημοσίευσε δύο βίντεο στον δικό της λογαριασμό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο από αυτά, η Κόνι Μεταξά απευθύνθηκε στους followers της με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση, δηλώνοντας: «Όποιος κράζει τον πατέρα μου θα τα ακούει από μένα. Είστε έτοιμοι;».

«Ο καλύτερος στον χώρο, δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του»

Στο δεύτερο βίντεο που ανέβασε, η Κόνι Μεταξά συνέχισε την ένθερμη υπεράσπιση του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή. Τόνισε ότι όσοι εκφράζουν κακό λόγο για εκείνον είναι «απλά ζηλιάρηδες και κακοί άνθρωποι».

Περιγράφοντας τον πατέρα της, η Κόνι Μεταξά υπογράμμισε ότι «αυτός ο τύπος είναι ο καλύτερος στον χώρο». Επίσης, πρόσθεσε με έμφαση: «Δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν και δεν έχει πειράξει ούτε τη μούρη του. Ζηλιάρηδες, κακοί άνθρωποι. Ουστ από ‘δω», ενώ ο Λευτέρης Πανταζής, που βρισκόταν δίπλα της, γελούσε με το χιούμορ της κόρης του.

Οι εξηγήσεις του Λευτέρη Πανταζή για το φίλτρο

Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε το βίντεο, ο ίδιος ο Λευτέρης Πανταζής θέλησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις στους διαδικτυακούς του φίλους. Ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι η αλλοιωμένη εμφάνισή του οφειλόταν σε ένα λάθος χειρισμό και όχι σε κάποια παρέμβαση στο πρόσωπό του.

Στο βίντεο που ανέβασε, ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε: «Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα. Κάνα κουμπάκι κατά λάθος πάτησα. Μήπως τα ξέρω κι όλα σε αυτά τα κόλπα που κάνουνε και αλλάζουνε. Εγώ είμαι, ο Λευτέρης είμαι. Δεν άλλαξε τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ εγώ είμαι, εγώ είμαι. Θα ‘μαστε λίγες μέρες μαζί με τον Πάνο. Θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ». Με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησε να καθησυχάσει τους ακολούθους του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos