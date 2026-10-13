«Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Ο Αντώνης ομολογεί τη σχέση του, πλειστηριασμός για Νένα και Χρήστο

Η σειρά του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», συνεχίζεται σήμερα Τρίτη (13/10) στις 18:40 με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο εξελίξεις. Ο Αντώνης αναγκάζεται να παραδεχτεί τη σχέση του με την Κλεοπάτρα, ενώ η υπόθεση του διαζυγίου που έχουν αναλάβει οι δύο δικηγόροι παίρνει απροσδόκητη τροπή. Παράλληλα, το σπίτι της Νένας και του Χρήστου βγαίνει σε πλειστηριασμό, φέρνοντας τους δύο πρώην συζύγους αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα.

Η κρυφή σχέση Αντώνη και Κλεοπάτρας

Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», οι δύο κεντρικοί δικηγόροι, ο Αντώνης (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), συνεχίζουν τις κρυφές τους συναντήσεις. Παλεύουν να κρατήσουν την ερωτική τους σχέση μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα όλων, καθώς η ατμόσφαιρα στο δικηγορικό γραφείο είναι ηλεκτρισμένη.

Ωστόσο, οι πιέσεις αυξάνονται. Ο Βασίλης (Κώστας Κόκλας) ασκεί ασφυκτική πίεση στον Αντώνη, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να αναγκαστεί να ομολογήσει όλη την αλήθεια για τη σχέση του με την Κλεοπάτρα. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να φέρει νέες ανατροπές στη ζωή των δύο δικηγόρων και στο γραφείο.

Η υπόθεση διαζυγίου Νένας και Χρήστου

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του διαζυγίου της Νένας (Μαρία Κορινθίου) και του Χρήστου (Μάριος Αθανασίου) παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η υπόθεση, που έχουν αναλάβει οι Αντώνης και Κλεοπάτρα, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο, καθώς οι προσωπικές διαφορές των δύο συζύγων οξύνονται.

Η Νένα συνεχίζει την έκλυτη ζωή της, γεγονός που οδηγεί τον Χρήστο σε πλήρη απόγνωση. Αναζητώντας βοήθεια και στήριξη, ο Χρήστος φέρνει τη μητέρα του από τη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας να βρει λύση στην περίπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Ο πλειστηριασμός και οι συνέπειες

Μια δραματική εξέλιξη έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα για τη Νένα και τον Χρήστο. Το σπίτι τους βγαίνει σε πλειστηριασμό, μια εξέλιξη που τους βρίσκει απροετοίμαστους. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι προσωπικές τους διαφορές περνούν σε δεύτερη μοίρα, καθώς αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Αυτή η νέα απειλή αναγκάζει τους δύο πρώην συζύγους να έρθουν αντιμέτωποι με μια κοινή πρόκληση, η οποία ενδέχεται να τους φέρει πιο κοντά ή να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη τεταμένη σχέση τους.

Άλλες εξελίξεις στις σχέσεις των χαρακτήρων

Παράλληλα με τις κύριες υποθέσεις, και άλλες σχέσεις εξελίσσονται στο επεισόδιο. Ο Πασχάλης (Δημήτρης Τσίκλης) καταβάλλει κάθε προσπάθεια να καθησυχάσει τη Δάφνη (Δώρα Μπηλιώνη). Προσπαθεί να της εξηγήσει τι πραγματικά τον συνδέει με τη μυστηριώδη συγγραφέα, προσπαθώντας να διαλύσει τυχόν παρεξηγήσεις.

Στο μεταξύ, ο Βασίλης (Κώστας Κόκλας) και η Στεφανία (Χριστίνα Σωτηρίου) δεν μπορούν πλέον να αντισταθούν στην έλξη που αισθάνονται ο ένας για τον άλλον. Έτσι, δίνουν το πρώτο τους φιλί, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στη μεταξύ τους σχέση και προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στις προσωπικές ιστορίες των χαρακτήρων της σειράς.

Με πληροφορίες από: Reader