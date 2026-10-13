Ο James Hetfield και οι Metallica: Η θέση τους απέναντι στην πολιτική στη μουσική

Ο James Hetfield, frontman των Metallica, έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του συγκροτήματος στο Las Vegas Sphere, επικρίνοντας άλλους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη μουσική τους πλατφόρμα για την προώθηση μιας ατζέντας. Ο Hetfield ξεκαθάρισε ότι οι Metallica δεν θα ακολουθήσουν ποτέ μια τέτοια πρακτική, τονίζοντας ότι η ατζέντα της μπάντας είναι η αγάπη, η ενέργεια και η βαριά μουσική.

Η τοποθέτηση αυτή του τραγουδιστή έρχεται να επιβεβαιώσει την πάγια θέση του συγκροτήματος να κρατά αποστάσεις από την πολιτική αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν γράψει τραγούδια με σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Οι δηλώσεις του Hetfield έγιναν το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, μπροστά σε ένα πλήθος θαυμαστών που είχε συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσει τη συναυλία.

Η δήλωση του James Hetfield στο Las Vegas Sphere

Κατά τη διάρκεια των σύντομων σχολίων του ανάμεσα στα τραγούδια, ο James Hetfield απευθύνθηκε στο κοινό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. «Εκτός κι αν ζείτε στο Λας Βέγκας, έχετε διανύσει πολύ δρόμο για να περάσετε λίγο χρόνο με τους Metallica», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό – για τα ταξίδια σας, τα χρήματα που ξοδέψατε, τον χρόνο που χρειάστηκε για αυτό, σας ευχαριστούμε που ήρθατε να γιορτάσετε μαζί μας».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Hetfield συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να πω ότι οι Metallica δεν είμαστε εδώ, όπως κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες, για να σας επηρεάσουν με τις ανοησίες τους, εντάξει; Είμαστε εδώ… όχι ανοησίες… είμαστε εδώ για να ξεχάσουμε όλες τις εξωτερικές ανοησίες, εντάξει; Η ατζέντα των Metallica είναι η αγάπη, η ενέργεια και η βαριά μουσική, μωρό μου!».

Η ιστορική στάση των Metallica στην πολιτική

Παρά τη ρητή δήλωση του Hetfield, οι Metallica έχουν αναμφίβολα γράψει στο παρελθόν τραγούδια με πολιτικό περιεχόμενο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το κομμάτι «…And Justice for All», το οποίο πραγματεύεται άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα και η εξουσία μπορούν να διαφθείρουν τον πολιτικό κόσμο. Ωστόσο, το ίδιο το συγκρότημα έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική αντιπαράθεση όλα αυτά τα χρόνια.

Η μπάντα έχει διατηρήσει μια συνεπή στάση όσον αφορά την αποφυγή της χρήσης της πλατφόρμας της για την προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων, επιλέγοντας να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική της και στην επικοινωνία με τους θαυμαστές της μέσω αυτής. Αυτή η προσέγγιση έχει χαρακτηρίσει την πορεία του συγκροτήματος για δεκαετίες.

Οι παλαιότερες δηλώσεις του frontman

Η στάση του James Hetfield απέναντι στην πολιτική δεν είναι καινούργια. Σε συνέντευξή του στο μέσο ενημέρωσης La Tercera το 2017, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Οι απόψεις μου μένουν για μένα». Είχε τονίσει επίσης: «Είμαι τραγουδιστής και κιθαρίστας σε ένα ροκ συγκρότημα. Μισώ την πολιτική. Δεν θέλω να μιλάω για πολιτική. Δεν είναι σημαντική για μένα».

Ο Hetfield είχε εκφράσει την πεποίθησή του ότι η μουσική έχει τη δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, σε αντίθεση με την πολιτική και τη θρησκεία, οι οποίες, όπως είχε δηλώσει, «χωρίζουν τους ανθρώπους». Αυτή η φιλοσοφία φαίνεται να αποτελεί τον πυρήνα της προσέγγισης των Metallica σε θέματα πέρα από τη μουσική τους.

Η θέση του Lars Ulrich

Ο Lars Ulrich, ντράμερ και συνοδοιπόρος του Hetfield στο συγκρότημα, έχει εκφραστεί κάπως πιο ανοιχτά για τις πολιτικές του απόψεις στο παρελθόν. Κάποτε είχε αστειευτεί ότι θα επέστρεφε στη Δανία αν ο Ντόναλντ Τραμπ γινόταν Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και τελικά δεν επέστρεψε.

Ωστόσο, ο Ulrich έχει υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η πολιτική δεν είναι ένα θέμα που συζητούν μεταξύ τους τα μέλη των Metallica. Σε δήλωσή του στο Vulture το 2016, είχε αναφέρει: «Σας ορκίζομαι, συζητώ με τον James Hetfield για τα περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά δεν νομίζω ότι έχω επιδιώξει ποτέ συνειδητά να κάνω μαζί του μια πολιτική συζήτηση».

Ο ντράμερ είχε προσθέσει ότι έχουν περάσει 35 χρόνια μαζί και, προφανώς, έχουν βρεθεί στον ίδιο χώρο όταν η συζήτηση στράφηκε προς την πολιτική. Παρόλα αυτά, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν έχουν καθίσει ποτέ ο ίδιος και ο James σε ένα δωμάτιο για να συζητήσουν τις προσωπικές τους απόψεις για θέματα όπως η προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από: Topontiki