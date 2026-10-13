Ο γνωστός ηθοποιός και μουσικός Γιάννης Ζουγανέλης ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά, μετά από μία ψευδή ανάρτηση που κυκλοφόρησε και ανέφερε ότι η σύζυγός του, Ισιδώρα Σιδέρη, έφυγε από τη ζωή. Η είδηση, η οποία αποδείχθηκε αναληθής, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στον ίδιο και το οικογενειακό του περιβάλλον, καθώς και σε φίλους και συναδέλφους του από όλη την Ελλάδα.

Η ψευδής είδηση και η αντίδραση του Γιάννη Ζουγανέλη

Η αναληθής πληροφορία για τον θάνατο της Ισιδώρας Σιδέρη κυκλοφόρησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Ζουγανέλης βρισκόταν στο θέατρο, παίζοντας σε παράσταση, όταν άρχισε να δέχεται καταρρακτωδώς μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και συναδέλφους του. Η κατάσταση αυτή τον ανάγκασε να επικοινωνήσει άμεσα με τη σύζυγό του, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν καλά και να ηρεμήσει.

Ο ίδιος περιέγραψε την εμπειρία ως «τραγικό αυτό που συμβαίνει» και δήλωσε ότι δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Εξέφρασε τη δυσκολία του να ελέγξει την κατάσταση, καθώς ο κόσμος πείστηκε από την ανάρτηση. Ο ηθοποιός αναρωτήθηκε αν έπρεπε να χαρεί για την αγάπη που εισέπραξε ή να στενοχωρηθεί για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να του συμπαρασταθούν.

Το δημοσίευμα του Γιώργου Γεωργίου και η διαγραφή του

Η ψευδής είδηση είχε αναρτηθεί αρχικά από τον ηθοποιό Γιώργο Γεωργίου στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook. Λίγη ώρα μετά τη δημοσίευση, ο κ. Γεωργίου προχώρησε στη διαγραφή της ανάρτησης, επισημαίνοντας ότι ενημερώθηκε πως η πληροφορία ήταν ψευδής. Ωστόσο, ο Γιάννης Ζουγανέλης ανέφερε ότι ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί του για το θέμα.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης χαρακτήρισε την έλλειψη επικοινωνίας ως «ευτέλεια» και «ντροπή», τονίζοντας ότι ο άνθρωπος που υπομένει τέτοια γεγονότα δεν μπορεί να αντιδράσει άμεσα. «Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εξήγηση του Γιώργου Γεωργίου

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεωργίου έδωσε τη δική του εξήγηση για το περιστατικό. Δήλωσε ότι είδε την είδηση να κυκλοφορεί σε βίντεο στο Youtube, γεγονός που τον οδήγησε στην αρχική ανάρτηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, μία φίλη του τον ενημέρωσε αργότερα με μήνυμα ότι η κυρία Σιδέρη ζει.

Στην ανάρτησή του μετά τη διαγραφή της ψευδούς είδησης, ο Γιώργος Γεωργίου έγραψε: «Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει... Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει. Από εδώ το είδα. Ντροπή και αίσχος σου ηλίθιε... Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει... Γιατί το έκανες αυτό;».

Νομικές ενέργειες για την προστασία

Ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες. Όπως δήλωσε, «προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση». Η κίνησή του αυτή αποσκοπεί στην προστασία όχι μόνο του ιδίου και της οικογένειάς του, αλλά και άλλων ατόμων που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοιες ψευδείς και δυσφημιστικές αναρτήσεις.

Το περιστατικό αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το ζήτημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην προσωπική ζωή και την ψυχολογία των ατόμων που θίγονται.

Με πληροφορίες από: Reader