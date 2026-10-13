Η Αναστασία σαρώνει την Αυστραλία με πέντε sold-out συναυλίες

Η 23χρονη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Αναστασία επέστρεψε δυναμικά στην Αυστραλία, επιβεβαιώνοντας πως η επιτυχία της δεν γνωρίζει σύνορα. Με πέντε sold-out συναυλίες σε ισάριθμες πόλεις, ξεπέρασε για άλλη μια φορά τον εαυτό της, ενώ ήδη ετοιμάζει την επόμενη μεγάλη έκπληξη για το κοινό της.

Ο θρίαμβος της Αναστασίας στην Αυστραλία

Η παρουσία της Αναστασίας στην Αυστραλία το 2026 δεν είχε ως στόχο την απλή δοκιμή των δυνάμεών της, αλλά την επιβεβαίωση της σταθερότητας της επιτυχίας που έχει χτίσει. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς πραγματοποίησε πέντε συναυλίες σε πέντε διαφορετικές πόλεις, οι οποίες ήταν όλες «super sold out».

Οι πόλεις που υποδέχτηκαν την καλλιτέχνιδα ήταν η Μελβούρνη, το Σίδνεϊ, το Μπρίσμπεϊν, το Ντάργουιν και η Αδελαΐδα. Η περιοδεία του 2026 ξεπέρασε τα ρεκόρ που είχε σημειώσει η ίδια το 2024, όταν είχε προκαλέσει αίσθηση με τέσσερις sold-out συναυλίες στην πρώτη της αυστραλιανή περιοδεία.

Διεθνής αναγνώριση χωρίς σύνορα

Το πραγματικά εντυπωσιακό στην πορεία της Αναστασίας είναι ότι, μόλις στα 23 της χρόνια, καταφέρνει να γεμίζει αίθουσες στην άλλη άκρη του πλανήτος ως μοναδικό πρώτο όνομα. Η επιτυχία της δεν στηρίζεται στην παρουσία κάποιου άλλου καθιερωμένου καλλιτέχνη, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική της αυτόνομης πορείας της.

Η διεθνής της διαδρομή περιλαμβάνει δύο sold-out αυστραλιανές περιοδείες, μία sold-out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, καθώς και συνεχείς sold-out εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Αυτό το επίτευγμα είναι κάτι που ελάχιστοι καλλιτέχνες μπορούν να παρουσιάσουν σε τόσο νεαρή ηλικία.

Η απήχηση της μουσικής της Αναστασίας δεν περιορίζεται στην ελληνική ομογένεια. Σε κάθε πόλη, παρατηρήθηκε ότι άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων γνώριζαν την καλλιτέχνιδα, αναζητούσαν τις συναυλίες της και εξέφραζαν την επιθυμία να τη συναντήσουν. Αυτό καταδεικνύει ότι η μουσική της έχει πλέον ξεπεράσει γλώσσες, σύνορα και αποστάσεις.

Η μουσική ομάδα πίσω από τις εκρηκτικές εμφανίσεις

Πίσω από τις εκρηκτικές εμφανίσεις της Αναστασίας βρέθηκε ένα μουσικό σύνολο ικανό να σταθεί στις μεγαλύτερες ελληνικές σκηνές. Ο Ανδρέας Καραντίνης, ένας από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού της γενιάς του, με σημαντική διαδρομή δίπλα σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, καθήλωσε το κοινό με την εκρηκτική τεχνική και τις μοναδικές πενιές του.

Ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου, αρχηγός της ορχήστρας, αποτέλεσε την καρδιά και την ψυχή της σκηνής. Ως στενός συνεργάτης του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, έφερε στις εμφανίσεις πάθος, ιστορία και μια συγκίνηση που χαρακτηρίζει τη μουσική του παρουσία. Ο Δημήτρης Τσιβγούλης, εξαιρετικός σολίστας του βιολιού, πρόσθεσε τη δική του δεξιοτεχνία και μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα στο σύνολο.

Δίπλα σε αυτούς τους καταξιωμένους μουσικούς, βρέθηκε η εξαιρετικά ταλαντούχα ορχήστρα της Αναστασίας, καθώς και μια κορυφαία ομάδα τεχνικών. Με αφοσίωση, επαγγελματισμό και αμέτρητες ώρες δουλειάς, η ομάδα αυτή δημιούργησε μια παραγωγή αντάξια της μεγάλης επιτυχίας της καλλιτέχνιδας.

Οι καλλιτέχνες που άνοιξαν τις συναυλίες

Ξεχωριστή παρουσία στην αυστραλιανή περιοδεία είχαν και οι δύο καλλιτέχνες που ανέλαβαν να ανοίξουν τις συναυλίες της Αναστασίας. Ο Μηνάς Τσίγκος, γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του συγκροτήματος 1550, έδωσε τον παλμό από την πρώτη στιγμή.

Μαζί του ήταν και ο Παντελής Γατανάς, ο ταλαντούχος τραγουδοποιός που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία «Σπάστε Τα». Οι δύο καλλιτέχνες, με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα, συνέβαλαν στην ατμόσφαιρα των μεγάλων βραδιών, ενώ επιπλέον μουσικές εκπλήξεις βρίσκονται ήδη στα σκαριά από τον Παντελή Γατανά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta