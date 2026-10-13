«Avengers: Doomsday»: Ο Τζέρεμι Ρένερ εκτός της νέας ταινίας της Marvel

Ο Τζέρεμι Ρένερ, γνωστός για τον ρόλο του Hawkeye στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία «Avengers: Doomsday». Ο ηθοποιός, μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ ότι η απουσία του ενδέχεται να οδηγήσει τους Avengers σε ήττα, καθώς η Marvel δεν τον κάλεσε για την νέα παραγωγή.

Η λίστα των χαρακτήρων του MCU που θα εμφανιστούν στο «Avengers: Doomsday» παραμένει άγνωστη, ωστόσο ο Ρένερ έδωσε σαφή απάντηση σχετικά με τη δική του παρουσία στην ταινία.

Η δήλωση του ηθοποιού στο Comic-Con του Λίβερπουλ

Ο διάσημος ηθοποιός ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Comic-Con του Λίβερπουλ αν θα επιστρέψει στο «Doomsday». Η απάντησή του ήταν αρνητική, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι, όχι. Όχι σε αυτό».

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε με χιουμοριστικό τόνο: «Δεν είμαι στο “Doomsday”, οπότε οι Avengers μάλλον θα χάσουν για να ξέρετε. Η Marvel δεν με κάλεσε, άρα είναι δικό της λάθος που θα χάσουν».

Η επαναπροβολή του «Endgame» ενόψει της πρεμιέρας

Παρά την απουσία του από τη νέα ταινία, ο Ρένερ δήλωσε ενθουσιασμένος για την επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» του 2019 στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η επαναπροβολή αυτή πραγματοποιείται ενόψει της πρεμιέρας του «Doomsday».

Η νέα ταινία των Avengers, «Doomsday», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των φίλων του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Οι προηγούμενες εμφανίσεις του ως Hawkeye

Ο Τζέρεμι Ρένερ έχει υποδυθεί τον υπερήρωα Hawkeye σε αρκετές ταινίες του MCU, αφήνοντας το στίγμα του στον ρόλο. Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στα «The Avengers», «Avengers: Age of Ultron» και «Endgame».

Επιπλέον, ο ηθοποιός είχε πραγματοποιήσει και σύντομες εμφανίσεις σε άλλες παραγωγές της Marvel, όπως τα «Thor» και «Captain America: Civil War», ενισχύοντας την παρουσία του χαρακτήρα στο ευρύτερο κινηματογραφικό σύμπαν.

Η επιθυμία για επιστροφή και η ανάρρωση

Το 2025, ο Ρένερ είχε δηλώσει πρόθυμος να επιστρέψει στο κινηματογραφικό σύμπαν του MCU. Είχε εκφράσει την επιθυμία του να συμμετάσχει είτε στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Hawkeye» είτε σε κάποιο άλλο πρότζεκτ της Marvel.

Σε συνέντευξή του στο Empire, είχε αναφέρει: «Είμαι πάντα χαρούμενος όταν βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Αγαπώ όλη την ομάδα, αγαπώ τον χαρακτήρα». Είχε προσθέσει επίσης: «Είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσουμε στη 2η σεζόν [του «Hawkeye»] και θα κάνουμε κι άλλα πράγματα οπότε ανυπομονώ για αυτά. Το σώμα μου προετοιμάζεται ήδη. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς να με δει με τη στολή του υπερήρωα, πάντως το σώμα μου θα δείχνει μια χαρά μέσα σε αυτήν».

Εκείνη την περίοδο, ο ηθοποιός είχε σημειώσει ότι είχε αναρρώσει σε ποσοστό «πάνω από 150%» από το σοβαρό ατύχημα που είχε υποστεί το 2023. Το ατύχημα συνέβη όταν καταπλακώθηκε από το εκχιονιστικό του μηχάνημα, βάρους τουλάχιστον 6,5 τόνων, με αποτέλεσμα να υποστεί δεκάδες κατάγματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki