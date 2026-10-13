Η Ρούλα Ρέβη παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπου αναφέρθηκε στις γυμνές φωτογραφίες του Αποστόλη Τότσικα που είχε ανεβάσει στο Instagram το καλοκαίρι. Η γνωστή φωτογράφος εξήγησε πώς εμπνεύστηκε την ιδέα για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση, ενώ αποκάλυψε και τα σχόλια των παιδιών τους όταν είδαν τον ηθοποιό να ποζάρει γυμνός στον δρόμο. Η στιγμή αυτή, αν και σύντομη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα παιδιά της οικογένειας.

Η έμπνευση πίσω από τη φωτογράφιση

Η Ρούλα Ρέβη περιέγραψε τη διαδικασία και την έμπνευση πίσω από τις επίμαχες φωτογραφίες. Όπως δήλωσε, τραβάει συνεχώς φωτογραφίες, με μια ιδιαίτερη μανία να την πιάνει το καλοκαίρι, όταν διαθέτει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ο Αποστόλης Τότσικας, σύμφωνα με την ίδια, είναι πάντα πρόθυμος να συνεργαστεί και δεν της χαλάει ποτέ χατίρι.

«Μου λέει καμιά φορά "είσαι σίγουρη; Είναι λίγο τρελό αυτό που μου λες" αλλά με εμπιστεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρούλα Ρέβη. Τον χαρακτήρισε «φοβερό μοντέλο» που κάνει «επικίνδυνα πράγματα», κάτι που, όπως τόνισε, είναι «ό,τι καλύτερο για τον φωτογράφο». Η ιδέα για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση προέκυψε αυθόρμητα, όταν η Ρέβη είδε την εικόνα με τα άλογα στον δρόμο, και η όλη διαδικασία διήρκεσε μόλις δύο λεπτά.

Οι αντιδράσεις των παιδιών

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, τα παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο και παρακολουθούσαν τις εξελίξεις. Η αντίδρασή τους ήταν άμεση και έντονη, καθώς μάλωναν τους γονείς τους για τις «τρέλες» που έκαναν. Τα παιδιά φώναζαν στους γονείς τους, εκφράζοντας την έκπληξή τους για την πράξη αυτή.

«Μας λένε "είστε τρελοί; Τι κάνετε;" μας φωνάζουν πάντα "γρήγορα, μας βλέπουν"», αποκάλυψε η Ρούλα Ρέβη, περιγράφοντας τις στιγμές αυτές με χιούμορ. Η παρουσία τους και οι παρατηρήσεις τους πρόσθεσαν μια ιδιαίτερη νότα στην πρωτότυπη αυτή φωτογράφιση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον δρόμο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η ανάρτηση στο Instagram και το μήνυμα

Οι γυμνές φωτογραφίες του Αποστόλη Τότσικα αναρτήθηκαν από τη Ρούλα Ρέβη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 17 Ιουλίου. Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα μήνυμα που εξηγούσε τη φιλοσοφία της φωτογράφου πίσω από την επιλογή της να αναδείξει το σώμα του συζύγου της.

Στο κείμενο της ανάρτησης, η Ρούλα Ρέβη είχε γράψει: «Δεν γεννηθήκαμε μισώντας το σώμα μας, μας το έμαθαν». Επίσης, είχε τονίσει την επιμονή της να φωτογραφίζει το σώμα του Αποστόλη Τότσικα κάθε καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια, εξηγώντας: «επειδή ξέρω πολύ καλά πόσο το αποδέχτηκε και το φροντίζει, έτσι χωρίς φίλτρο, όπως γεννιόμαστε». Η ανάρτηση περιλάμβανε δύο γυμνές φωτογραφίες του ηθοποιού στη μέση του δρόμου.

Οι δηλώσεις της Ρούλας Ρέβη

Η Ρούλα Ρέβη, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Η φωτογράφος εξήγησε αναλυτικά πώς προέκυψε η ιδέα για τις συγκεκριμένες φωτογραφίες που προκάλεσαν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δηλώσεις της φώτισαν τόσο την καλλιτεχνική της προσέγγιση όσο και τις προσωπικές στιγμές της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, η Ρέβη αναφέρθηκε στα σχόλια των παιδιών τους, τα οποία, όπως περιέγραψε, τους μάλωναν και τους έλεγαν «τρελούς» την ώρα που ο Αποστόλης Τότσικας πόζαρε γυμνός στον δρόμο. Η εξήγηση της έμπνευσης και η αποκάλυψη των αντιδράσεων των παιδιών προσέφεραν ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στην ιστορία πίσω από τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο Instagram.

Με πληροφορίες από: Reader