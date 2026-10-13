Ο Νίκος Καρβέλας απαντά οργισμένα για τον φορολογικό έλεγχο και τις διαρροές

Ο Νίκος Καρβέλας απάντησε σήμερα για τον φορολογικό έλεγχο και τα εισοδήματά του, καθώς και για τις «κατευθυνόμενες» διαρροές που στρέφονται εναντίον του. Η τοποθέτηση του συνθέτη έρχεται μετά την αποκάλυψη του φορολογικού ελέγχου, η οποία πήρε διαστάσεις στις εκπομπές της Δευτέρας, και εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης με την Άννα Βίσση.

Η επίσημη απάντηση του καλλιτέχνη

Με ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο Mega, ο Νίκος Καρβέλας διατρανώνει την «αθωότητά» του και προαναγγέλλει δικαστικές κινήσεις. Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος και θυμωμένος από τη συστηματική αναπαραγωγή συκοφαντικών δημοσιευμάτων και τη διακίνηση ψευδών, δήθεν δημοσιογραφικών πληροφοριών, που αφορούν σε φορολογικό έλεγχο με ελεγχόμενο τον ίδιο.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο Νίκος Καρβέλας γνωστοποιεί ότι όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα της εταιρείας στην οποία συμμετέχει, όπως αυτά από συναυλίες και συναφείς εκδηλώσεις, περιλαμβανομένων των συναυλιών που έλαβαν χώρα στο Καλλιμάρμαρο, είναι πλήρως διαυγή και δηλωμένα στις φορολογικές αρχές. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προσωπικά του εισοδήματα από κάθε πηγή, όπως τα έσοδά του από Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, μουσικούς και εκδότες.

Διαφάνεια και φορολογικές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχουν εκδοθεί όλα ανεξαιρέτως τα νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Επιπλέον, όλες οι κατά νόμον παρακρατήσεις και όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις του Νίκου Καρβέλα έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει καμία φορολογική υποχρέωσή του έναντι του Δημοσίου η οποία να μην έχει εξοφληθεί ή νομίμως ρυθμισθεί.

Ο καλλιτέχνης τονίζει ότι η φορολογική αρχή ανέκαθεν είχε και έχει στη διάθεσή της όλα τα σχετικά στοιχεία από την οικεία ηλεκτρονική βάση φορολογικών δεδομένων. Από αυτή τη βάση διαπιστώνεται ευχερώς η νόμιμη έκδοση παραστατικού για κάθε πηγή εισοδήματος τόσο του ίδιου όσο και του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχει. Η συνεργασία του με τη φορολογική αρχή είναι δεδομένη και θα προσκομισθούν διά των λογιστών του οποιαδήποτε τυχόν στοιχεία ή δεδομένα έχουν ζητηθεί ή θα ζητηθούν.

Ερωτήματα για τις διαρροές και νομικές κινήσεις

Ο Νίκος Καρβέλας εκφράζει την εξαιρετικά αλγεινή εντύπωση και την τεράστια απορία του για την πηγή διαρροής των εναντίον του ψευδών και συκοφαντικών πληροφοριών. Επίσης, θέτει ερωτήματα για τα κίνητρα τόσο εκείνων που διαρρέουν ψευδή όσο και εκείνων που σπεύδουν να τα δημοσιοποιήσουν.

Τέλος, ο συνθέτης γνωστοποιεί ότι οποιαδήποτε σχετική αναπαραγωγή αναληθών και προσβλητικών δημοσιευμάτων, με τα οποία επιχειρείται η παρουσίασή του ως προσώπου που έχει δήθεν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, θα αντιμετωπιστεί διά της νόμιμης οδού. Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Νίκος Καρβέλας στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον της Άννας Βίσση και του περιβάλλοντός της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr