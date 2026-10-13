Φώτης Ιωαννίδης: «Με την Ελένη Βουλγαράκη δεν μπορούμε να είμαστε πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον»

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «All In» του ΣΚΑΪ, η οποία έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μιλώντας για τις σημαντικές αλλαγές στη ζωή του. Ο ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με την Ελένη Βουλγαράκη, τονίζοντας τη στενή τους σύνδεση και την αμοιβαία υποστήριξη. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση από το 2023, έχει κάνει ήδη το βήμα της συγκατοίκησης.

Η συγκατοίκηση και η μετακόμιση στη Λισαβόνα

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη ξεκίνησαν τη συγκατοίκηση αρχικά στα νότια προάστια της Αθήνας. Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση ήρθε με τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Λίγους μήνες μετά την εξέλιξη αυτή, το ζευγάρι μετακόμισε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Ο Ιωαννίδης υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας της συντρόφου του στην Πορτογαλία, δηλώνοντας ότι του προσέφερε επιπλέον δύναμη για να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Παραδέχτηκε ότι οι δυο τους δεν αντέχουν να βρίσκονται για πολύ καιρό μακριά ο ένας από τον άλλον, καθώς δεν τους αρέσει αυτή η απόσταση.

Η σημασία της συντροφικότητας στην καθημερινότητα

Στη συνέντευξή του στην Έλενα Παπαδοπούλου, ο Φώτης Ιωαννίδης περιέγραψε τη ζωή στη Λισαβόνα ως «ωραία», τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχουν ο ένας τον άλλον δίπλα τους. Αναφέρθηκε επίσης στην παρουσία του Βάγια (Γιώργου Βαγιαννίδη) και στις συχνές επισκέψεις της οικογένειάς του.

Ο ποδοσφαιριστής σημείωσε ότι η ζωή τους είναι γενικά μοναχική, κάτι που τον έχει κάνει πιο ώριμο με την πάροδο του χρόνου. Επεσήμανε πως είναι πολύ σημαντικό να γυρνάς σπίτι και να έχεις τον άνθρωπο με τον οποίο θέλεις να βρίσκεσαι, καθώς η συντροφικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην καθημερινότητα.

Η Ελένη Βουλγαράκη και η επαγγελματική της πορεία

Ο Φώτης Ιωαννίδης εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελένη Βουλγαράκη, αναφέροντας ότι είναι μια γυναίκα που θέλει να δουλεύει και της αρέσει η εργασία. «Ήξερε κι εκείνη ότι, όταν εγώ κάνω το βήμα, θα πρέπει να είναι δίπλα μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αμοιβαία κατανόηση και υποστήριξη στη σχέση τους.

Πρόσθεσε ότι η Ελένη Βουλγαράκη έχει βρει τις δουλειές που επιθυμεί να κάνει, καθώς είναι μια πολύ δημιουργική γυναίκα. Ο Ιωαννίδης δήλωσε χαρούμενος για αυτό, επισημαίνοντας ότι η σύντροφός του έχει συνδυάσει τα πάντα σωστά και θα συνεχίσει να το κάνει.

Η απόφαση για τα social media και οι προσωπικές επιλογές

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποκάλυψε επίσης τον λόγο που τον οδήγησε να κλείσει τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως εξήγησε, έχανε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή του και δεν είχε βάλει όρια σε αυτό. Θεωρεί ότι το περιβάλλον στα social media είναι τοξικό και δεν του προσέφερε κάτι.

Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε ότι έχει αποφασίσει πως ο καθένας θα λέει τη γνώμη του, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα που θα έχει. Παρόλο που υπήρξαν στιγμές που τον είχαν ενοχλήσει σχόλια, δήλωσε ότι έχει παλέψει με αυτό και έχει καταφέρει να το βγάλει από το κεφάλι του, βελτιώνοντας τον εαυτό του.

Σκέψεις για το μέλλον και προσωπικές δραστηριότητες

Πέρα από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ο Φώτης Ιωαννίδης μοιράστηκε και άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του. Ανέφερε ότι διαβάζει βιβλία, από τον Ντοστογιέφσκι μέχρι έργα για τον Σωκράτη, και ότι παίζει σκάκι με τον Γιώργο Βαγιαννίδη.

Όσον αφορά το μέλλον, ο Ιωαννίδης περιέγραψε πώς φαντάζεται τη ζωή του σε δέκα χρόνια. Ευχήθηκε να έχει ηρεμία, να είναι καλά με την Ελένη Βουλγαράκη και να είναι μαζί. Εξέφρασε επίσης την επιθυμία να δημιουργήσουν κάποια στιγμή οικογένεια και να κάνουν τα ταξίδια που θέλουν.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit