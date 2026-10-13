Η Μιμή Ντενίση κλήθηκε να εκφράσει τη γνώμη της σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Η ηθοποιός, συγγραφέας και μεταφράστρια, επέλεξε να μην πάρει θέση στη διαμάχη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι δύο καλλιτέχνες θα καταφέρουν να λύσουν μόνοι τους τις διαφορές τους. Τόνισε επίσης την προσωπική της στάση απέναντι στο κουτσομπολιό, ενώ αναφέρθηκε και στο δικαίωμα του δημιουργού επί του έργου του.

Η στάση της Μιμής Ντενίση για τη διαμάχη Βίσση – Καρβέλα

Σχετικά με την έντονη διαφωνία που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, η Μιμή Ντενίση διατήρησε μια ουδέτερη στάση. Η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να ανεχθεί το κουτσομπολιό, αποφεύγοντας έτσι να εμπλακεί περαιτέρω στο θέμα. Εξέφρασε την πεποίθησή της ότι η επίλυση των διαφορών ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους τους εμπλεκόμενους.

«Δεν μπορώ το κουτσομπολιό. Θα το λύσουν μόνοι τους. Είναι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ και έχουν δημιουργήσει και πιστεύω θα το λύσουν. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να μιλάμε εξ ονόματος του ενός», ανέφερε η Μιμή Ντενίση, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της στην ικανότητα των δύο καλλιτεχνών να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η άποψη για την πνευματική ιδιοκτησία και το έργο του δημιουργού

Πέρα από την τοποθέτησή της για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα, η Μιμή Ντενίση αναφέρθηκε και στην ιδιότητά της ως συγγραφέας και μεταφράστρια, θέτοντας ένα γενικότερο πλαίσιο σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία. Η ηθοποιός εξήγησε τη θέση της όσον αφορά την κυριότητα ενός έργου, τονίζοντας το δικαίωμα του δημιουργού να διαθέτει το δημιούργημά του όπως επιθυμεί.

Συγκεκριμένα, η Μιμή Ντενίση δήλωσε: «Εγώ που είμαι συγγραφέας και μεταφράστρια, ένα έργο που έχω γράψει εγώ ανήκει σε μένα. Μπορώ να το διαθέσω όπως θέλω». Με αυτή τη δήλωση, η κυρία Ντενίση υπογράμμισε την απόλυτη κυριότητα του δημιουργού επί του έργου του, μια θέση που θεωρεί θεμελιώδη για κάθε καλλιτέχνη και πνευματικό δημιουργό.

Οι δηλώσεις του Αλέξανδρου Ρήγα

Στο πλαίσιο των δηλώσεων από πρόσωπα της δημόσιας ζωής, ο Αλέξανδρος Ρήγας μοιράστηκε τις δικές του σκέψεις σχετικά με τον χρόνο και την επίδρασή του. Ο γνωστός σεναριογράφος και ηθοποιός εξέφρασε μια φιλοσοφική προσέγγιση για το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές που αυτό επιφέρει στους ανθρώπους.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο χρόνος είναι αδίστακτος και ανελέητος – Από μία ηλικία και μετά συρρικνώνεσαι». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει μια προσωπική του οπτική γωνία για τη φθορά που μπορεί να επιφέρει ο χρόνος, καθώς και την αναπόφευκτη συρρίκνωση που βιώνει κανείς μετά από ένα συγκεκριμένο στάδιο της ζωής του.

Η τοποθέτηση του Βασίλειου Κωστέτσου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο σχεδιαστής μόδας Βασίλειος Κωστέτσος προέβη σε μια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο κ. Κωστέτσος εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η μνήμη του καλλιτέχνη, ζητώντας να σταματήσει αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «διασυρμό».

Συγκεκριμένα, ο Βασίλειος Κωστέτσος δήλωσε: «Ας σταματήσει αυτός ο διασυρμός της μνήμης του». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την επιθυμία του σχεδιαστή να προστατευθεί η υστεροφημία του Γιώργου Μαζωνάκη από οποιαδήποτε αρνητική ή υποτιμητική αναφορά, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό.

Η διευκρίνιση του Λε Πα για την «παρεξήγηση»

Ο Λε Πα θέλησε να ξεκαθαρίσει μια «παρεξήγηση» που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την εμφάνισή του και συγκεκριμένα με το πρόσωπό του, το οποίο είχε εμφανιστεί πρησμένο. Ο καλλιτέχνης έδωσε εξηγήσεις για την κατάσταση, διαβεβαιώνοντας το κοινό του ότι δεν έχει προβεί σε κάποια αλλαγή στην εμφάνισή του.

Ο Λε Πα δήλωσε: «Εγώ είμαι παιδιά, ο Λευτέρης, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου, κάτι πάτησα κατά λάθος». Με αυτή τη δήλωση, ο Λε Πα προσπάθησε να καθησυχάσει όσους είχαν εκφράσει απορίες ή ανησυχίες για την εικόνα του, αποδίδοντας το πρήξιμο σε ένα ακούσιο λάθος και όχι σε κάποια αισθητική παρέμβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki