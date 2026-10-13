Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την έναρξη της σημερινής εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», καθώς οι συνεργάτες του είχαν προσαρμόσει το σκηνικό ειδικά για την ημέρα. Η Τρίτη και 13, μια ημερομηνία που παραδοσιακά συνδέεται με τη γρουσουζιά στην ελληνική λαϊκή παράδοση, αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας στο στούντιο. Ο παρουσιαστής εξέφρασε άμεσα την απορία και τη δυσαρέσκειά του για την επιλογή αυτή, η οποία τον βρήκε απροετοίμαστο.

Η θεματική επιλογή για την Τρίτη και 13

Το ξεκίνημα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» βρήκε τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο αντιμέτωπο με ένα σκηνικό που δεν του ήταν καθόλου ευχάριστο. Οι συνεργάτες της παραγωγής, εκμεταλλευόμενοι την ημέρα της Τρίτης και 13, είχαν αποφασίσει να δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη και θεματική ατμόσφαιρα στο πλατό, η οποία όμως δεν βρήκε σύμφωνο τον έμπειρο παρουσιαστή.

Τα γραφικά που κοσμούσαν τις οθόνες του στούντιο γέμισαν με εικόνες από μαύρες γάτες, προσδίδοντας μία εμφανώς σκοτεινή και μυστηριώδη αίσθηση στον χώρο. Αυτή η επιλογή, εμπνευσμένη από τις λαϊκές δοξασίες που περιβάλλουν την συγκεκριμένη ημερομηνία, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του κ. Χασαπόπουλου, ο οποίος δεν έκρυψε την έκπληξή του.

Η αντίδραση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Αντικρίζοντας το νέο σκηνικό, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ρώτησε εμφανώς απορημένος: «Αυτό το σκηνικό έχουμε;». Η έκπληξη και η δυσαρέσκειά του ήταν φανερές, καθώς οι μαύρες γάτες κυριαρχούσαν στις οθόνες του πλατό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που απείχε πολύ από το συνηθισμένο ύφος της πρωινής εκπομπής. Ο παρουσιαστής δεν φάνηκε να εκτιμά καθόλου την αλλαγή αυτή.

Η έντονη δυσφορία του τον οδήγησε σε μια χιουμοριστική, αλλά ταυτόχρονα απηυδισμένη δήλωση. «Ξεκίνα εσύ την εκπομπή. Εγώ θα μπω μετά, δεν μπορώ να κάνω εκπομπή με τόσες μαύρες γάτες, σε λίγο θα βγει και ο Δράκουλας» είπε, υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο την αδυναμία του να προσαρμοστεί στο θεματικό κλίμα που είχε στηθεί για την Τρίτη και 13.

Η Ανθή Βούλγαρη σε ρόλο πειραχτηριού

Στον αντίποδα της αντίδρασης του Ιορδάνη Χασαπόπουλου βρέθηκε η συμπαρουσιάστριά του, Ανθή Βούλγαρη, η οποία φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη δυσαρέσκεια του συναδέλφου της. Η κα Βούλγαρη, συμμετέχοντας πλήρως στο θεματικό κλίμα της ημέρας, φορούσε και η ίδια ένα ολόμαυρο φόρεμα, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα που είχε επιλεγεί.

Απαντώντας στην απορία του κ. Χασαπόπουλου, η Ανθή Βούλγαρη σημείωσε με χαμόγελο: «Είναι για σήμερα, Τρίτη και 13. Ωραία μέρα, βροχερή, υπέροχη». Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, διαμηνύοντας πως το όλο εγχείρημα έπρεπε να γίνει σωστά και με συνέπεια. «Θα το κάνουμε όπως πρέπει να το κάνουμε» είπε, δίνοντας το έναυσμα για να κλείσουν τα φώτα και να ακουστεί το κατάλληλο τραγούδι, ενισχύοντας περαιτέρω τη σκοτεινή ατμόσφαιρα στο πλατό.

Η επιμονή στο θέμα και οι ατάκες

Η Ανθή Βούλγαρη συνέχισε να πειράζει τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, παρά την εμφανή του ενόχληση και τις εκφράσεις δυσφορίας. Ακόμη και όταν εκείνος εξέφρασε την αδυναμία του να παρουσιάσει την εκπομπή υπό αυτές τις συνθήκες, η κα Βούλγαρη δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει περαιτέρω με μια χαρακτηριστική ατάκα. «Κοίτα πώς σε κοιτάει η γατουλίτσα» του απευθύνθηκε, αναφερόμενη στις μαύρες γάτες που κοσμούσαν το σκηνικό, διατηρώντας το χιουμοριστικό κλίμα.

Η επιμονή των συνεργατών και της συμπαρουσιάστριας του στο θεματικό σκηνικό, παρά την αρχική αντίδραση του κ. Χασαπόπουλου, δημιούργησε μια στιγμή χιούμορ και έντασης στον αέρα της εκπομπής. Η Τρίτη και 13 αποτέλεσε έτσι αφορμή για ένα διαφορετικό και απρόσμενο ξεκίνημα για την «Κοινωνία Ώρα Mega», προσφέροντας στους τηλεθεατές μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Reader