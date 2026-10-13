Ο Νίκος Μέλλος μίλησε για τη μάχη με τον καρκίνο, το ατύχημα και τη δύναμη που ανακάλυψε

Ο Νίκος Μέλλος, ο ηθοποιός που υποδύεται τον Θωμά στη νέα σειρά «Κρίνο και Αγκάθι», βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε για τις πρόσφατες δύσκολες περιπέτειες της ζωής του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στη μάχη του με τον καρκίνο, στο σοβαρό ατύχημα που ακολούθησε, καθώς και στην πολύτιμη στήριξη που έλαβε από τους φίλους του.

Ο κ. Μέλλος εξομολογήθηκε επίσης τη δύναμη που ανακάλυψε μέσα του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια δύναμη που τον οδήγησε να επιστρέψει στη δουλειά του μόλις λίγες ημέρες μετά την επέμβαση. Παράλληλα, μοιράστηκε με το κοινό την αρχική αντίδραση των γονέων του στην απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Η μάχη με την επάρατη νόσο και η άμεση επιστροφή

Ο Νίκος Μέλλος περιέγραψε τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο, μια δοκιμασία που τον σημάδεψε. Η μάχη αυτή τον οδήγησε σε χειρουργική επέμβαση, από την οποία, όπως αποκάλυψε, ανάρρωσε με αξιοσημείωτη ταχύτητα και αποφασιστικότητα.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός επέστρεψε στα επαγγελματικά του καθήκοντα μόλις πέντε ημέρες μετά την επέμβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά για αυτή την εμπειρία: «Δεν μπορείς να πιστέψεις τη δύναμη που έχεις μέσα σου μέχρι να τη δεις πραγματικά. Θα τα είχα παρατήσει. Γύρισα στη δουλειά πέντε ημέρες αφότου χειρουργήθηκα για τον καρκίνο. Βρήκα την πραγματική μου δύναμη».

Το σοβαρό ατύχημα και η στήριξη των φίλων

Πέρα από την περιπέτεια της υγείας του, ο Νίκος Μέλλος αντιμετώπισε και ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο ακολούθησε τη μάχη του με τον καρκίνο. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η στήριξη των φίλων του αποδείχθηκε καθοριστική για την ψυχολογική του ανάκαμψη.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία που ανέβασε με τους φίλους του μετά την περιπέτειά του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του. «Ένιωσα πολλή ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους μου. Κάναμε μια κίνηση που δεν ήταν τόσο ευπρεπής ότι “άντε γεια”, το αντιμετωπίσαμε και αυτό. Ήθελα να ξορκίσω το κακό και τιμήσω τους ανθρώπους που είχα. Αν δεν τους είχα, δεν θα ήμουν καλά», εξομολογήθηκε ο κ. Μέλλος, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι κοντινοί του άνθρωποι.

Η διαδρομή προς την υποκριτική και οι αντιδράσεις των γονέων

Ο Νίκος Μέλλος μίλησε και για την αρχική του πορεία προς την υποκριτική, αποκαλύπτοντας ότι η απόφασή του να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα δεν είχε γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τους γονείς του. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Οι γονείς μου δεν χάρηκαν ότι θα γίνω ηθοποιός. Ήταν να δώσω πανελλήνιες ξανά και ήθελα Δραματική Σχολή».

Ο πατέρας του, σύμφωνα με τον ηθοποιό, αντιλήφθηκε την ιδιότητά του ως ηθοποιού όταν ο Νίκος Μέλλος άρχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, αν δεν είχε γίνει ηθοποιός, θα είχε επιλέξει «κάποιο επάγγελμα της νύχτας».

Ο ρόλος του «Θωμά» στη νέα σειρά

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής του πορείας, ο Νίκος Μέλλος υποδύεται τον ρόλο του Θωμά στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, «Κρίνο και Αγκάθι». Η σειρά αυτή αποτελεί ένα από τα τρέχοντα επαγγελματικά του βήματα, μετά τις προσωπικές του δοκιμασίες.

Ο ηθοποιός συνεχίζει την καριέρα του στην τηλεόραση, φέρνοντας στη μικρή οθόνη τον χαρακτήρα του Θωμά, ένα ρόλο που αποτελεί μέρος της νέας παραγωγής του σταθμού.

Με πληροφορίες από: Enikos