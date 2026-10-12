Limit up τηλεθέασης από το «The Voice» το Σαββατοκύριακο (10-11/10)

Το μουσικό διαγωνιστικό σόου «The Voice» του ΣΚΑΪ, το οποίο έκανε την επίσημη πρεμιέρα του το περασμένο Σάββατο, κυριάρχησε στην τηλεθέαση, καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά. Ο ανταγωνισμός υποκλίθηκε στις επιδόσεις του προγράμματος, το οποίο αναδείχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα της περιόδου 10 και 11 Οκτωβρίου. Παράλληλα, και άλλα τηλεοπτικά προγράμματα κατέγραψαν αξιοσημείωτες επιδόσεις, διαμορφώνοντας ένα ενδιαφέρον τηλεοπτικό τοπίο.

Η κυριαρχία του «The Voice» και οι επιδόσεις του Σαββάτου

Το «The Voice», το μουσικό διαγωνιστικό σόου του ΣΚΑΪ, έκανε την επίσημη έναρξή του το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα του προγράμματος σημείωσε εξαιρετικά υψηλά νούμερα τηλεθέασης, γεγονός που οδήγησε τον ανταγωνισμό να υποκλιθεί στην απήχηση που είχε στο κοινό. Η εκπομπή κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού, αναδεικνύοντας την προτίμηση των τηλεθεατών σε αυτό το είδος ψυχαγωγίας.

Την ίδια ημέρα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε και η πρεμιέρα του ταξιδιωτικού προγράμματος «The Roadshow». Αυτό το πρόγραμμα κατάφερε να πλασαριστεί στην τέταρτη θέση της δημοφιλίας για το Σάββατο. Στο δεύτερο σκαλοπάτι της τηλεθέασης της ημέρας βρέθηκε η διαχρονική και αειθαλής ελληνική κωμωδία «Δεσποινίς διευθυντής», με τους πρωταγωνιστές Τζένη Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη και Διονύση Παπαγιαννόπουλο να συνεχίζουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η εικόνα της τηλεθέασης την Κυριακή και οι γενικές τάσεις

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η τηλεοπτική εικόνα παρουσίασε επίσης ενδιαφέροντα στοιχεία. Στα αξιοσημείωτα της ημέρας συγκαταλέγεται το πλασάρισμα των δελτίων ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Alpha. Τα δελτία ειδήσεων του Alpha κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη τετράδα των προγραμμάτων με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση, δείχνοντας την προτίμηση του κοινού στην ενημέρωση.

Επιπλέον, την πρώτη πεντάδα των προγραμμάτων της Κυριακής συμπλήρωσε η πρεμιέρα μιας μεταγλωττισμένης αυστριακής σειράς. Πρόκειται για τη σειρά «Ρεξ: επιστροφή στη Βιέννη», η οποία φαίνεται να κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Γενικότερα, παρατηρήθηκε ότι σχεδόν το 30% των τηλεθεατών κινήθηκε πέρα από τα καθιερωμένα κανάλια, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν στη δεκάδα της ημέρας εκπομπές με τηλεθέαση κάτω του 4%.

Τηλεοπτικές εξελίξεις και δηλώσεις προσώπων

Στο πεδίο των τηλεοπτικών εξελίξεων, το ONE Channel προχώρησε στην «απομάκρυνση» του Σταμάτη Ζαχαρού. Η συγκεκριμένη ενέργεια έλαβε χώρα μετά τον κοινωνικό σάλο που προκάλεσε ο εν λόγω παρουσιαστής. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία των τηλεοπτικών σταθμών σε θέματα που προκαλούν δημόσιες αντιδράσεις και συζητήσεις.

Σε άλλο σημείο, η Ναταλία Γερμανού έκανε δηλώσεις σχετικά με φορολογικό έλεγχο που αφορά δύο γνωστά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, τον Καρβέλα και τη Βίσση. Η παρουσιάστρια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο, με πιάσατε ε;». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει την άποψή της για την αναγκαιότητα της ισονομίας και των ελέγχων σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αναγνωρισιμότητας.

Αντιδράσεις σε αποτελέσματα έρευνας

Τέλος, ο Μούσιος εξέφρασε την έντονη έκπληξή του με τα αποτελέσματα μιας έρευνας, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει: «Έχετε τρελαθεί;». Η αντίδραση αυτή υπογραμμίζει την απορία και τον προβληματισμό του μπροστά στα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας. Η δήλωση του Μούσιου καταδεικνύει μια ισχυρή συναισθηματική φόρτιση απέναντι στα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το αντικείμενο της έρευνας που προκάλεσε την αντίδρασή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki