Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε βίντεο με τους Άρτσι και Λίλιμπετ στην εξοχή, ενόψει της πρώτης κοινής εμφάνισης με τον πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία

Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από την οικογενειακή της ζωή στη Βρετανία, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα παιδιά της, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Το βίντεο, που ανέβηκε σε Instagram Story την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, δείχνει τα δύο παιδιά να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στην εξοχή. Αυτή η δημοσίευση έρχεται λίγο πριν την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνιση της δούκισσας με τον πρίγκιπα Χάρι στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα.

Νέο βίντεο με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ στην εξοχή

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η Μέγκαν Μαρκλ, ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι φαίνεται να κινείται με το πατίνι του, ενώ η 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ περπατά δίπλα του. Τα πλάνα καταγράφουν τη βόλτα των παιδιών στην ύπαιθρο, αναδεικνύοντας τη νέα τους καθημερινότητα στη Βρετανία.

Εκτός από τα δύο παιδιά, στο βίντεο διακρίνεται και το λαμπραντόρ της οικογένειας, καθώς και ένα κοπάδι με ελάφια που περπατάει μπροστά τους, με μερικά ελάφια να βρίσκονται στο βάθος. Η δούκισσα επέλεξε να ντύσει μουσικά το βίντεο με το κλασικό τραγούδι «My Girl» των The Temptations, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στην οικογενειακή στιγμή.

Δράσεις της Μέγκαν Μαρκλ για την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού

Η ανάρτηση του βίντεο με τα παιδιά συνέπεσε χρονικά με την Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού. Με αφορμή αυτή την ημέρα, η Μέγκαν Μαρκλ είχε μια συνάντηση με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των κοριτσιών.

Παράλληλα, η δούκισσα προέβη σε μια ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτή τη δημοσίευση, μοιράστηκε ένα μήνυμα που αφορούσε τη στήριξη των γονέων και των φροντιστών. Επιπλέον, ανακοίνωσε μια νέα φιλανθρωπική συνεργασία, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω του ιδρύματος Archewell Philanthropies, δείχνοντας το ενδιαφέρον της για κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση στη Βρετανία

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Sunday Times, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη την πρώτη τους κοινή εμφάνιση. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίζεται επίσημα μαζί στη Βρετανία, από τότε που επέστρεψαν στη χώρα τον περασμένο Αύγουστο.

Το ζευγάρι αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη του Νότιγχαμ, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Αγγλία. Η επιλογή του Νότιγχαμ δεν είναι τυχαία, καθώς εκεί είχαν πραγματοποιήσει την πρώτη τους κοινή εμφάνιση μετά την ανακοίνωση των αρραβώνων τους, το έτος 2017. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προγραμματίζεται να επισκεφθούν μια σειρά οργανισμών, καθώς και ένα κοινοτικό στούντιο ηχογράφησης, στο οποίο ο πρίγκιπας Χάρι είχε βρεθεί ξανά το 2025.

Τα Χριστούγεννα μακριά από τη βασιλική οικογένεια

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια δημοσιευμάτων που αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να λάβουν πρόσκληση για να περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια. Η παραδοσιακή συγκέντρωση της βασιλικής οικογένειας λαμβάνει χώρα στο Σάντριγχαμ.

Φίλος του ζευγαριού, μιλώντας στην εφημερίδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν πρόκειται να περάσουν τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια. Πώς θα μπορούσε εξάλλου να λειτουργήσει κάτι τέτοιο; Γνωρίζουν ότι θα ήταν υπερβολικά άβολο και δύσκολο. Ξέρουν επίσης ότι δεν πρόκειται να προσκληθούν και δεν περιμένουν καμία πρόσκληση». Ο ίδιος φίλος πρόσθεσε ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα μαζί με τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια. Αυτό θα γίνει είτε στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στην Καλιφόρνια, όπου διαμένει η Ντόρια.

Με πληροφορίες από: Newsit