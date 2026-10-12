Η απάντηση της Άννας Βίσση για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ: «Είμαστε νόμιμοι και συνεπείς»

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση έδωσε τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία αφορούν ελέγχους της ΑΑΔΕ στα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ. Η απάντηση μεταφέρθηκε μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», με την πλευρά της τραγουδίστριας να ξεκαθαρίζει τη θέση της.

«Είμαστε απολύτως νόμιμοι και συνεπείς στις υποχρεώσεις μας όλα αυτά τα χρόνια», τονίστηκε, υπογραμμίζοντας πως τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και φορολογικές υποχρεώσεις.

Ο φορολογικός έλεγχος της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο του φορολογικού ελέγχου βρίσκονται τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναυλία. Οι ελεγκτές εξετάζουν τα εισιτήρια που κόπηκαν, τα συμβόλαια που υπογράφηκαν, τα τιμολόγια που εκδόθηκαν, καθώς και τις αμοιβές των συντελεστών που συμμετείχαν.

Το περιβάλλον της Άννας Βίσση δήλωσε πως «έχουν κατατεθεί κανονικά όλα τα απαραίτητα παραστατικά, αποδείξεις και συμφωνητικά», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μεμπτό».

Πάγια διαδικασία οι έλεγχοι και διάψευση δημοσιευμάτων

Από την πλευρά της τραγουδίστριας, επισημάνθηκε ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι αποτελούν πάγια διαδικασία για όλες τις μεγάλες συναυλίες, ιδιαίτερα όταν αυτές συγκεντρώνουν τόσο μεγάλο αριθμό εισιτηρίων. Αναφέρθηκε ότι ανάλογοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και πέρυσι, αλλά και πρόπερσι, με όλες τις υποχρεώσεις να έχουν καλυφθεί πλήρως.

Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και φέτος, με την ολοκλήρωσή της να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Διευκρινίστηκε ότι όλα εξελίσσονται απολύτως ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Παράλληλα, διαψεύστηκαν κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί εταιρειών στην Αγγλία και την Κύπρο με οφειλές ΦΠΑ, με την πλευρά της Άννας Βίσση να επαναλαμβάνει πως είναι «απολύτως νόμιμοι και συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις όλα αυτά τα χρόνια».

Επίσκεψη κλιμακίου της ΑΑΔΕ στην κατοικία του Νίκου Καρβέλα

Την ίδια περίοδο, η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, η οποία ειδικεύεται στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναφέρθηκε, μέσα από το MEGA, σε ένα σχετικό περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο για επίσκεψη κλιμακίου της ΑΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο, οι ελεγκτές μετέβησαν στην κατοικία του γνωστού μουσικοσυνθέτη με σκοπό να του επιδώσουν έγγραφο σχετικό με φορολογικό έλεγχο. Αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σημειώθηκε ένταση έξω από το σπίτι του. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιοδήποτε επεισόδιο με τους ελεγκτές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr