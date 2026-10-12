Ένα σχόλιο σχετικά με την ηλικία γάμου και τεκνοποίησης των Ελλήνων ανδρών έκανε η Έλενα Παπαρίζου κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του The Voice που προβλήθηκε στις 11 Οκτωβρίου. Η γνωστή τραγουδίστρια και κριτής του μουσικού διαγωνισμού αναφέρθηκε στο θέμα με αφορμή την εμφάνιση ενός 30χρονου παίκτη, ο οποίος είναι παντρεμένος και έχει παιδί.

Η εμφάνιση του Αναστάσιου Μαυρίδη

Στο επεισόδιο της 11ης Οκτωβρίου, ο Αναστάσιος Μαυρίδης, ένας 30χρονος διαγωνιζόμενος από την Ξάνθη, ανέβηκε στη σκηνή του The Voice. Η ερμηνεία του στο τραγούδι «Θα Γυρίσεις» του Γιάννη Πάριου τράβηξε την προσοχή των κριτών, προκαλώντας τους να γυρίσουν τις καρέκλες τους. Ο παίκτης έγινε το «μήλο της έριδος» μεταξύ της Έλενας Παπαρίζου, της Πάολα και του Χρήστου Μάστορα, οι οποίοι διεκδίκησαν την ένταξή του στην ομάδα τους.

Ο Αναστάσιος Μαυρίδης, μετά την αρχική του ερμηνεία, είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει και ένα δεύτερο κομμάτι. Συγκεκριμένα, ερμήνευσε μαζί με την Πάολα το τραγούδι «Το Ψωμί της Ξενιτιάς», σε μια συνεργασία που εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Στο τέλος της διαδικασίας, ο παίκτης επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Πάολας, συνεχίζοντας την πορεία του στον διαγωνισμό.

Ο διάλογος με την Πάολα και η αποκάλυψη

Μετά την επιλογή του Αναστάσιου Μαυρίδη να ενταχθεί στην ομάδα της, η Πάολα σηκώθηκε από την καρέκλα της και τον αγκάλιασε, εκφράζοντας τη χαρά της για την απόφασή του. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, η Πάολα παρατήρησε τη βέρα στο χέρι του διαγωνιζόμενου και τον ρώτησε ευθέως αν είναι παντρεμένος. Ο Αναστάσιος απάντησε καταφατικά, επιβεβαιώνοντας την οικογενειακή του κατάσταση.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την Πάολα να εκφράζει την έκπληψή της για την ηλικία του παίκτη, δεδομένου ότι είναι ήδη παντρεμένος και έχει παιδί. «Είναι παντρεμένος, αυτό το μωρό, πόσο είσαι;» τον ρώτησε η τραγουδίστρια. Ο Αναστάσιος Μαυρίδης απάντησε πως είναι 30 ετών, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για το σχόλιο της Έλενας Παπαρίζου που ακολούθησε.

Το σχόλιο της Έλενας Παπαρίζου για τους Έλληνες άνδρες

Η αποκάλυψη της ηλικίας του 30χρονου παντρεμένου παίκτη με παιδί κίνησε το ενδιαφέρον της Έλενας Παπαρίζου, η οποία θέλησε να κάνει ένα δημόσιο σχόλιο. Η τραγουδίστρια εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι οι Έλληνες άνδρες αρχίζουν να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια σε νεότερη ηλικία, αντί να περιμένουν μέχρι τα σαράντα τους χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε: «Επιτέλους κατάλαβαν οι Έλληνες, οι άνδρες, ότι πρέπει να παντρεύονται και λίγο πιο μικροί και να κάνουν παιδιά όχι μετά τα σαράντα. Αμάν πια, αμάν πια. Μπράβο, αγόρι μου». Με αυτόν τον τρόπο, η γνωστή καλλιτέχνιδα επικρότησε την επιλογή του Αναστάσιου Μαυρίδη να έχει προχωρήσει στη δημιουργία οικογένειας σε σχετικά νεαρή ηλικία, στέλνοντας ένα μήνυμα προς τους άνδρες.

Με πληροφορίες από: Reader