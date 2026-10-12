Άννα Βίσση: Στο Παρίσι με την Δήμητρα Κούστα μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ

Η Άννα Βίσση αναχώρησε για το Παρίσι, λίγο μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε στην σκιά της μεγάλης της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ταξίδεψε στην γαλλική πρωτεύουσα με στόχο να παρακολουθήσει τη συναυλία της Céline Dion. Μαζί της βρίσκεται η στενή της φίλη, κουμπάρα και συνεταίρος, Δήμητρα Κούστα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και η δημόσια αντιπαράθεση

Το ταξίδι της Άννας Βίσση στο Παρίσι έρχεται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον των μίντια και του κοινού έχει στραφεί στα πιθανά ευρήματα της ΑΑΔΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει εκτεταμένους ελέγχους στα οικονομικά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, καθώς και στους συντελεστές της.

Προηγήθηκε μια δημόσια αντιπαράθεση της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα, η οποία ακολούθησε την επιτυχημένη συναυλία. Σύμφωνα με διαρροές, ο Νίκος Καρβέλας δέχτηκε ήδη επίσκεψη ελεγκτών της ΑΑΔΕ στην κατοικία του στην Εκάλη. Σκοπός των ελέγχων είναι να αποσαφηνιστούν τα έσοδα του συνθέτη κατά τα τελευταία φορολογικά έτη και οι πηγές προέλευσής τους.

Το ταξίδι στο Παρίσι και η συντροφιά

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση, μετά από μια σειρά πολύωρων συσκέψεων με τη νομική της ομάδα, αποφάσισε να αναχωρήσει για το Παρίσι. Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, προσφέροντας στην τραγουδίστρια μια ευκαιρία να απομακρυνθεί από την ένταση των τελευταίων ημερών.

Στο πλευρό της βρίσκεται η Δήμητρα Κούστα, με την οποία διατηρούν στενή φιλία, κουμπαριά και επαγγελματική συνεργασία. Οι δύο φίλες έχουν ως απώτερο στόχο να παρακολουθήσουν το πολυαναμενόμενο show της Céline Dion, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη. Παράλληλα, το ταξίδι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για χαλάρωση μετά την έντονη περίοδο που προηγήθηκε.

Η Céline Dion πόλος έλξης για την ελληνική showbiz

Η Άννα Βίσση δεν είναι η μόνη εκπρόσωπος της ελληνικής showbiz που επέλεξε το Παρίσι για να δει την Céline Dion. Το τελευταίο διάστημα, και άλλοι καλλιτέχνες έχουν επισκεφθεί την γαλλική πρωτεύουσα για τον ίδιο λόγο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νατάσσα Μποφίλιου.

Η Νατάσσα Μποφίλιου είχε προηγηθεί, ανεβάζοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τη συναυλία της Céline Dion. Η αποκάλυψη των whereabouts της Άννας Βίσση έγινε από την εκπομπή «Happy Day».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr