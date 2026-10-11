Νίκος Καρβέλας: Διαψεύδει το επεισόδιο με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ έξω από το σπίτι του

Το περιβάλλον του συνθέτη Νίκου Καρβέλα διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επεισοδίου με κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έξω από την κατοικία του. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Weekend Live», η διαδικασία επίδοσης εγγράφου για την προσκόμιση των φορολογικών του βιβλίων κύλησε χωρίς καμία τριβή ή ένταση.

Οι εκπρόσωποι του καλλιτέχνη ξεκαθάρισαν ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα κατά την επίδοση του εγγράφου, διαψεύδοντας έτσι τα όσα είχαν ακουστεί.

Η διάψευση και η επίδοση του εγγράφου

Οι ισχυρισμοί περί έντασης ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαψεύστηκαν από το περιβάλλον του συνθέτη. Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι του ανέφεραν πως «κανένα επεισόδιο και καμία ένταση» δεν υπήρξε στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με τους ελεγκτές κατά την επίδοση του σχετικού εγγράφου.

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, θυροκολλήθηκε ή επιδόθηκε στον δημιουργό ένα έγγραφο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το έγγραφο αυτό αφορούσε πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών του βιβλίων. Η πλευρά του Νίκου Καρβέλα τόνισε ότι η όλη διαδικασία διεξήχθη ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Διαθεσιμότητα για οικονομικό έλεγχο

Από το περιβάλλον του Νίκου Καρβέλα δηλώθηκε ρητά: «Επιδόθηκε την Παρασκευή από την ΑΑΔΕ πρόσκληση για την προσκόμιση των φορολογικών βιβλίων του Νίκου Καρβέλα. Η διαδικασία έχει δρομολογηθεί και ο λογιστής του πρόκειται να προσκομίσει τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες στις αρμόδιες αρχές».

Ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας, μέσω των εκπροσώπων του, δήλωσε ότι είναι πλήρως διαθέσιμος σε οποιονδήποτε οικονομικό έλεγχο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, έχουν εκδοθεί όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις συναυλίες του.

Συγκυρία με ευρύτερους ελέγχους

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει θέσει σε εξέλιξη διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις αφορούν τα οικονομικά δεδομένα μεγάλων μουσικών διοργανώσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε είναι η μαζική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Το ενδιαφέρον γύρω από τους ελέγχους

Το ενδιαφέρον του κοινού και των αρχών γύρω από τους οικονομικούς ελέγχους παραμένει αυξημένο. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι οι έλεγχοι συμπίπτουν χρονικά με άλλες εξελίξεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Συγκεκριμένα, η χρονική αυτή συγκυρία συμπίπτει με την ανοιχτή δικαστική και καλλιτεχνική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον συνθέτη Νίκο Καρβέλα και την ερμηνεύτρια.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr