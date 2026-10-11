Ναταλία Γερμανού για φορολογικό έλεγχο σε Νίκο Καρβέλα και Άννα Βίσση: «Καλό είναι το κράτος να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο»

Τις εξελίξεις που προκύπτουν στη διαμάχη μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση σχολίασαν το μεσημέρι της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026 η Ναταλία Γερμανού και οι συνεργάτες της εκπομπής της στον Alpha. Το θέμα αφορά πλέον και φορολογικούς ελέγχους, με την παρουσιάστρια να εκφράζει τις σκέψεις της για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη για καθολικούς ελέγχους.

Το περιστατικό με την ΑΑΔΕ και οι εξελίξεις

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά τη γνωστοποίηση ενός επίμαχου φραστικού περιστατικού που συνέβη με ελεγκτές της ΑΑΔΕ έξω από την οικία του μουσικοσυνθέτη Νίκου Καρβέλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Μαρίας Κολοβού, οι ελεγκτές της εφορίας έδωσαν χρονικό περιθώριο 20 ημερών στον Νίκο Καρβέλα.

Αυτό το περιθώριο δόθηκε προκειμένου ο μουσικοσυνθέτης να δικαιολογήσει το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο φέρεται να μην προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές.

Οι έρευνες επεκτείνονται σε Άννα Βίσση

Μετά το περιστατικό με τον Νίκο Καρβέλα, οι έρευνες των αρχών στρέφονται πλέον και σε τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της τραγουδίστριας Άννας Βίσση. Οι τελευταίες φορολογικές της δηλώσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ελεγκτών.

Η Ναταλία Γερμανού σχολίασε πως «η ΑΑΔΕ κάνει τη δουλειά της, αυτό είναι ξεκάθαρο». Ωστόσο, αναρωτήθηκε για τη διαρροή των πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι «νομίζω όμως ότι υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας, υπάρχει ένα απόρρητο. Δεν βγάζεις στη φόρα προσωπικά δεδομένα».

Ερωτήματα για τη διαρροή πληροφοριών

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την απορία της για το πώς το περιστατικό έγινε πρώτο θέμα στα sites, δεδομένου ότι το σπίτι του Νίκου Καρβέλα δεν βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. «Αυτό το περιστατικό για να το πάρουν τα sites και να το κάνουν πρώτο θέμα, ποιος μπορεί να το διέρρευσε;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε στην παρατήρησή της ότι ο Νίκος Καρβέλας, η σύντροφός του και το ανήλικο παιδί τους προφανώς δεν διέρρευσαν την πληροφορία. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν «μπορεί να έγινε και από τους ίδιους τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ;». Ο συνεργάτης της, Θοδωρής Βγενής, της επισήμανε πως τέτοιες πληροφορίες συνήθως προέρχονται από δημοσιογράφους ή κλιμάκια που διαθέτουν πολύ καλές πηγές εκ των έσω.

Γενικότερος οικονομικός έλεγχος και μήνυμα

Η Ναταλία Γερμανού ανέφερε στη συνέχεια της κουβέντας ότι «σε κάθε περίπτωση, ακολουθεί ένας γενικότερος οικονομικός έλεγχος». Πρόσθεσε πως «υπάρχει ένα ντόμινο, όπως καταλαβαίνουμε, και για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ».

Λίγο πριν ολοκληρώσει τη συζήτηση επί του θέματος, η παρουσιάστρια υπογράμμισε με νόημα: «Πιστεύω ότι υπάρχει απάντηση και καλό είναι να ελέγχει το κράτος όλους μας. Πρόσεξέ με… όλους μας! Και πάνω-πάνω και τα νησιά Κέιμαν και Σεϋχέλλες και τράπεζες που είναι αλλού μέχρι κάτω-κάτω. Να μην αφήνει κανέναν χωρίς έλεγχο. Με πιάσατε, ε;».

Με πληροφορίες από: zappit.gr