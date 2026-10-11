Νίκος Καρβέλας: Η ΑΑΔΕ πήγε στο σπίτι του για 850.000 ευρώ και φέρεται να έδιωξε τους ελεγκτές

Στο επίκεντρο φορολογικής έρευνας βρίσκεται ο Νίκος Καρβέλας, καθώς ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επισκέφθηκαν την κατοικία του για υπόθεση οικονομικών εκκρεμοτήτων. Οι εκκρεμότητες αυτές συνδέονται, κατά τις πληροφορίες, με ποσό 850.000 ευρώ. Η επίσκεψη φέρεται να κατέληξε σε έντονο επεισόδιο, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι να αποχωρήσουν χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση των σχετικών εγγράφων.

Η επίσκεψη των ελεγκτών και η αντίδραση

Κλιμάκιο της φορολογικής διοίκησης μετέβη στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα με σκοπό να του επιδώσει έγγραφο σχετικό με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν κάνουν λόγο για έλεγχο που αφορά την τελευταία τετραετία και για χρηματικό ποσό που φτάνει τις 850.000 ευρώ.

Κατά την παρουσία των υπαλλήλων, ο συνθέτης φέρεται να αντέδρασε με ιδιαίτερη ένταση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ύψωσε τη φωνή του και διαμαρτυρήθηκε έντονα. Το επεισόδιο είχε ως αποτέλεσμα οι ελεγκτές να αποχωρήσουν από την κατοικία του, χωρίς να καταφέρουν να του παραδώσουν αυτοπροσώπως το σχετικό έγγραφο.

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση και η συνέχεια

Μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων από την κατοικία του Νίκου Καρβέλα, η ΑΑΔΕ φέρεται να προχώρησε στην ηλεκτρονική κοινοποίηση των εγγράφων προς τον μουσικοσυνθέτη. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να συνεχιστεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Το πλαίσιο της υπόθεσης και η συναυλία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση του μουσικοσυνθέτη με την Άννα Βίσση, στον απόηχο της μεγάλης συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ φέρεται να εξετάζει οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω των πληροφοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί για τα οικονομικά της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, καθώς και για τη διαφωνία που έχει ανακύψει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Διευκρινίσεις για το ποσό

Πάντως, παραμένει κρίσιμη η διάκριση ανάμεσα στο ποσό των 850.000 ευρώ που αναφέρεται και σε τυχόν βεβαιωμένη φορολογική οφειλή. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει επίσημη επιβεβαίωση ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί χρέος του Νίκου Καρβέλα προς την εφορία.

Η φορολογική διάσταση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τυχόν νεότερες επίσημες πληροφορίες που θα προκύψουν.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr