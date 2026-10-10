Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ άφησε πίσω της μια σύγκρουση που απειλεί να αλλάξει μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Η τραγουδίστρια και ο Νίκος Καρβέλας, πρώην σύζυγοι και στενοί συνεργάτες για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι δημόσια.

Οι αιχμές αφορούν την καλλιτεχνική τους πορεία, ενώ υπάρχουν αλληλοδιαψεύσεις για τις οικονομικές συμφωνίες και διαφωνίες που αγγίζουν ακόμη και το μέλλον των ζωντανών εμφανίσεών της. Η μεγάλη βραδιά της 26ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσε την αφορμή για να αποκαλυφθεί το βάθος της απόστασης ανάμεσά τους.

Η απουσία από το ΟΑΚΑ και οι θέσεις

Η απουσία του συνθέτη από το Ολυμπιακό Στάδιο απέκτησε διαφορετικό βάρος όταν ο ίδιος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν παρακολούθησε τη συναυλία. Τη δημόσια αντιπαράθεση άνοιξε ο Καρβέλας με μια εκτενή ανακοίνωση, στην οποία περιέγραψε τη δική του εκδοχή για όσα είχαν προηγηθεί.

Υποστήριξε ότι οι θέσεις που είχαν προβλεφθεί για τον ίδιο και τους καλεσμένους του αντικαταστάθηκαν με υποδεέστερες και ότι του μεταφέρθηκε πως, εάν αντιδρούσε, θα του απαγορευόταν η είσοδος. Η εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ίδιο, τον πλήγωσε περισσότερο ήταν η πληροφορία ότι η Βίσση γνώριζε και είχε συναινέσει σε αυτή την αντιμετώπιση.

«Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε από τη Νίκη Βίσση ότι ναι, ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συναίνεσε σε μια τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου», ανέφερε ο συνθέτης.

Η απάντηση της Άννας Βίσση

Η τραγουδίστρια απάντησε με εξίσου αιχμηρό τρόπο. Αμφισβήτησε την εικόνα που παρουσίαζε ο επί χρόνια συνεργάτης της και αντέταξε στη δική του περιγραφή τη λέξη «ντροπή».

«Ένα δελτίο Τύπου τεσσάρων σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωττία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή».

Κατά την εκδοχή της Βίσση, ο Καρβέλας γνώριζε εξαρχής τον σχεδιασμό της συναυλίας και δεν της είχε εκφράσει αντιρρήσεις για την παραγωγή, την παρουσίαση των τραγουδιών ή τις τιμές των εισιτηρίων. Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι, τρία εικοσιτετράωρα πριν από την εμφάνιση, πληροφορήθηκε απαίτηση για καταβολή 1,5 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενη από απειλή παρεμπόδισης της συναυλίας. Πρόκειται για ισχυρισμούς που ο συνθέτης απορρίπτει.

Καλλιτεχνικές διαφωνίες

Ο Καρβέλας τοποθέτησε τη διαφωνία του και σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Υποστήριξε ότι η σημερινή δημόσια εικόνα της Βίσση και οι επιλογές γύρω από τις εμφανίσεις της απομακρύνονται από τη δική του αντίληψη για τη μουσική.

«Η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr