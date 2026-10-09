Η γνωστή ηθοποιός Μαρία Σολωμού σχολίασε πρόσφατα τη δημόσια αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, εκφράζοντας τη στενοχώρια της για την κατάσταση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η κυρία Σολωμού αναφέρθηκε και στην προσωπική της σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Μάριο Αθανασίου, αποκλείοντας κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μιας δημόσιας κόντρας μεταξύ τους.

Σχόλια για τη δημόσια αντιπαράθεση Βίσση - Καρβέλα

Η Μαρία Σολωμού, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», κλήθηκε να σχολιάσει την πρόσφατη δημόσια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ δύο γνωστών προσωπικοτήτων, του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση. Η ηθοποιός, έχοντας προσωπική επαφή και με τους δύο, μοιράστηκε τις σκέψεις της για το γεγονός.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, γνωρίζει τόσο την Άννα Βίσση όσο και τον Νίκο Καρβέλα. Μάλιστα, η γνωριμία της με τον Νίκο Καρβέλα έγινε μέσω της Άννας Βίσση. Σε μια άλλη χρονική στιγμή, η κυρία Σολωμού είχε την ευκαιρία να συναντηθεί ξανά με τον Νίκο Καρβέλα σε διαφορετικό πλαίσιο, όπου είχαν μια εκτενή συζήτηση. Τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με ιδιαίτερο χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τους χαρακτηρισμούς «ιδιόρρυθμος άνθρωπος και πολύ έξυπνος».

Αναφορικά με την ουσία της συγκεκριμένης αντιπαράθεσης, η Μαρία Σολωμού δήλωσε ότι δεν έχει διαμορφώσει κάποια συγκεκριμένη άποψη. Ωστόσο, εξέφρασε το προσωπικό της συναίσθημα απέναντι στην κατάσταση, αναφέροντας: «Δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με στενοχωρεί».

Η σχέση με τον Μάριο Αθανασίου και οι συνεργασίες

Πέρα από τα σχόλια για τη σχέση Βίσση - Καρβέλα, η Μαρία Σολωμού αναφέρθηκε εκτενώς και στην προσωπική της σχέση με τον πρώην σύντροφό της, Μάριο Αθανασίου. Η ηθοποιός τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι «πολύ καλά», διατηρώντας ένα θετικό κλίμα, παρόλο που πλέον δεν έχουν επαγγελματικές συνεργασίες.

Η κυρία Σολωμού μίλησε με θετικά λόγια για τις περιόδους που είχε συνεργαστεί με τον Μάριο Αθανασίου, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο» στον επαγγελματικό τομέα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι στην καθημερινότητά τους και εκτός συνεργασίας, η επικοινωνία τους δεν είναι πάντα απόλυτα αρμονική, καθώς, όπως δήλωσε, «ούτε εγώ με τον Μάριο συνεννοούμαστε 100%». Απέδωσε αυτή την κατάσταση στο γεγονός ότι είναι «δύο πολύ διαφορετικοί άνθρωποι».

Αποκλείοντας το ενδεχόμενο δημόσιας ρήξης

Η Μαρία Σολωμού ήταν κατηγορηματική ως προς το ενδεχόμενο να εμπλακεί σε μια δημόσια ρήξη με τον Μάριο Αθανασίου. Ο βασικός λόγος για αυτή τη σταθερή της θέση είναι η ύπαρξη του κοινού τους παιδιού. «Δεν πιστεύω ποτέ ότι θα ερχόμουν σε ρήξη με τον Μάριο γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί», δήλωσε με έμφαση, υπογραμμίζοντας την προτεραιότητα που δίνει στην οικογενειακή αρμονία.

Η ηθοποιός προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας ότι αν ποτέ προέκυπτε μια τέτοια κατάσταση σύγκρουσης, θα ήταν εκείνη που θα έκανε πίσω. «Αν ερχόμουν όμως, θα έκανα εγώ πίσω 1000%», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε ότι δεν θα ήθελε ποτέ μια τέτοια κατάσταση, είτε ως ιδέα είτε ως εικόνα, να υπάρξει, ανεξάρτητα από την ηλικία του παιδιού τους, δείχνοντας την ευαισθησία της στο θέμα.

Διαφωνίες και η σημασία της υποχώρησης

Παρά την αρμονική τους σχέση, η Μαρία Σολωμού δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι στην πορεία τους έχουν υπάρξει και διαφωνίες. Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχουν «τσακωθεί, βέβαια, ναι έχουμε διαφωνήσει χίλιες πεντακόσιες φορές», υποδηλώνοντας ότι οι διαφωνίες είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της σχέσης τους.

Ωστότε, η ηθοποιός εξέφρασε την πεποίθησή της ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, η υποχώρηση είναι αναπόφευκτη για τη διατήρηση της ισορροπίας. «Κάποια στιγμή κάποιος θα κάνει πίσω οπωσδήποτε», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία του να κάνει κάποιος το βήμα πίσω για το καλό της σχέσης, ειδικά όταν υπάρχουν κοινές ευθύνες όπως η ανατροφή ενός παιδιού.

Με πληροφορίες από: Reader