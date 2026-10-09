Ανακοίνωση Μιχάλη Δημητρακόπουλου για τη διαμάχη Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα

Ανακοίνωση σχετικά με τη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα εξέδωσε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Μέσα από αυτήν, ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρεται σε όσα έχει υποστηρίξει δημόσια η Άννα Βίσση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ερμηνείας των τραγουδιών του γνωστού συνθέτη. Παράλληλα, γνωστοποιεί την απόφαση της τραγουδίστριας και του ίδιου να μην εμπλακούν σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Η νομική θέση για τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα

Στην ανακοίνωσή του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τονίζει τη νομική του άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αυτά τα τραγούδια αποτελούν «πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο».

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας βρήκε στο πρόσωπο της Άννας Βίσση την ιδανική ερμηνεύτρια. Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, προσέδωσε «μοναδική άυλη υπεραξία» στο έργο του, το οποίο «ατυχώς και ανεπιτυχώς, επιχειρείται να υποβαθμιστεί ως «συγγενικό δικαίωμα»».

Οι δημόσιες τοποθετήσεις της Άννας Βίσση

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επιβεβαιώνει ότι όσα η Άννα Βίσση είπε δημόσια, «για πρώτη και τελευταία φορά», σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα και τα γεγονότα πριν και μετά τη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026, απηχούν την πραγματικότητα. Οι αναφορές της στις ψυχολογικά φορτισμένες στιγμές που βίωσε κινούνται «στις ράγες της αλήθειας».

Σχετικά με τα οικονομικά θέματα που ισχυρίσθηκε η τραγουδίστρια, ο δικηγόρος της δηλώνει ότι «οι αποδείξεις της αλήθειας στριμώχνονται στη σειρά», υπονοώντας την ύπαρξη σχετικών τεκμηρίων.

Η εξέλιξη της διαμάχης και η απόφαση του συνθέτη

Η διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα προκάλεσε αρχικά έκπληξη, ενώ ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών ανακοινώσεων από τις δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση πήρε νέα τροπή το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του συνθέτη να έχει ο ίδιος τον έλεγχο σχετικά με το ποιοι θα μπορούν να ερμηνεύουν ζωντανά τα τραγούδια του.

Σε ανακοίνωση της δικηγόρου του Νίκου Καρβέλα, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι «εφεξής ο κ. Νίκος Καρβέλας θα διαχειρίζεται και θα ασκεί τα απόλυτα δικαιώματά του επί των συνόλου των τραγουδιών του (συμπεριλαμβανομένων των τραγουδιών που έχει ερμηνεύσει η κα Άννα Βίσση) σε σχέση με την δημόσια εκτέλεσή τους με ζωντανή ερμηνεία (συναυλία, εμφανίσεις οιουδήποτε είδους και μορφής), αποκλειστικά ο ίδιος, σε ατομική βάση». Επιπλέον, προστίθεται ότι «το εάν, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις και σε ποιόν θα χορηγεί τέτοιες άδειες, και, κυρίως, υπό ποιες συνθήκες θα παρουσιάζονται τα έργα του, θα αποφασίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο».

Αποφυγή περαιτέρω δημόσιων αντιπαραθέσεων

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος κλείνει την ανακοίνωσή του γνωστοποιώντας ότι αποτελεί συνειδητή απόφαση της Άννας Βίσση, την οποία και προσυπογράφει, να μη συμμετάσχουν σε περαιτέρω δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιεύματα, σηματοδοτώντας την πρόθεση να τερματιστεί η δημόσια ανταλλαγή απόψεων γύρω από το θέμα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr