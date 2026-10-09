Πέτρος Κουσουλός: Ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Ευαγγελία και η οικογενειακή ισορροπία

Ο Πέτρος Κουσουλός μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αποκαλύπτοντας πτυχές της προσωπικής του ζωής. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη σχέση του με τα παιδιά του, αλλά και στην αρμονική συνύπαρξη της νυν και της πρώην συζύγου του. Παράλληλα, μοιράστηκε την ιστορία του κεραυνοβόλου έρωτά του με την Ευαγγελία Γκαράνη, περιγράφοντας τη γνωριμία τους και τον καθοριστικό ρόλο της στην οικογενειακή ισορροπία.

Η συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Πέτρος Κουσουλός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», όπου συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο γνωστός δημοσιογράφος άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για θέματα που αφορούν την οικογένειά του και τις προσωπικές του σχέσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν τόσο στον ρόλο του ως πατέρα, όσο και στις δυναμικές που έχουν διαμορφωθεί εντός της οικογένειάς του, με έμφαση στην αρμονική συνύπαρξη των δύο συζύγων του.

Ο Πέτρος Κουσουλός, με ειλικρίνεια, μοιράστηκε λεπτομέρειες για το πώς διαχειρίζεται την οικογενειακή του ζωή, δίνοντας έμφαση στην ισορροπία που έχει επιτευχθεί. Η συζήτηση προσέφερε μια εικόνα για το πώς οι προσωπικές σχέσεις και οι οικογενειακές δομές μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά, ακόμη και σε σύνθετες καταστάσεις, χάρη στην προσπάθεια και τη συμβολή των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο ρόλος του ως πατέρας

Ερωτηθείς σχετικά με το αν θεωρεί τον εαυτό του αυστηρό πατέρα, ο Πέτρος Κουσουλός απάντησε με μια σύντομη αλλά περιεκτική δήλωση, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «χαζομπαμπά». Η απάντηση αυτή υποδηλώνει μια πιο χαλαρή και φιλική προσέγγιση στην ανατροφή των παιδιών του, δίνοντας έμφαση στη ζεστασιά και την οικειότητα.

Συμπληρώνοντας την περιγραφή του ρόλου του, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως είναι «ο πατέρας ο οποίος είναι ο καλύτερος φίλος για τα πάρτι των κοριτσιών και του μπέμπη». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την επιθυμία του να είναι κοντά στα παιδιά του, όχι μόνο ως γονέας, αλλά και ως συνοδοιπόρος στις διασκεδαστικές τους στιγμές, δημιουργώντας μια σχέση που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη φιλία.

Η αρμονική συνύπαρξη των δύο συζύγων

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη συνέντευξη αφορούσε τη σχέση ανάμεσα στις δύο συζύγους του, την Ευαγγελία Γκαράνη και την Όλγα. Ο Πέτρος Κουσουλός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η οικογενειακή τους ισορροπία, τονίζοντας ότι η αρμονία αυτή δεν ήταν δικό του επίτευγμα, αλλά αποτέλεσμα των προσπαθειών των δύο γυναικών.

«Δεν τα κατάφερα εγώ. Τα κατάφερε η Ευαγγελία και τα έχει καταφέρει και η Όλγα», παραδέθηκε ο δημοσιογράφος. Απέδωσε καθοριστικό ρόλο στη σημερινή του σύζυγο, την Ευαγγελία, η οποία «αγκάλιασε» τις δύο μεγαλύτερες κόρες του. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως πλέον η Ευαγγελία και οι κόρες του είναι «οι καλύτερες φίλες», υπογραμμίζοντας την επιτυχία αυτής της οικογενειακής συνύπαρξης.

Ο κεραυνοβόλος έρωτας με την Ευαγγελία Γκαράνη

Ο Πέτρος Κουσουλός δεν δίστασε να μοιραστεί και την ιστορία της γνωριμίας του με την Ευαγγελία Γκαράνη, αποκαλύπτοντας πως επρόκειτο για έναν κεραυνοβόλο έρωτα. Η αρχή της σχέσης τους τοποθετείται ένα βράδυ της Πέμπτης, σε ένα γνωστό κλαμπ των Αθηνών, όπου ο δημοσιογράφος διατηρούσε ένα τραπέζι κάθε Πέμπτη.

«Κάποια στιγμή, έρχεται η Ευαγγελία μέσω παρέας κάποιων γνωστών. Την γνωρίζω τότε εγώ την Ευαγγελία, 22 ήταν, και έπαθα πλάκα. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας», εξομολογήθηκε ο ίδιος. Η πρώτη αυτή συνάντηση ήταν καθοριστική για τον δημοσιογράφο, ο οποίος, προκειμένου να βρίσκεται κοντά της, γράφτηκε ακόμη και στο γυμναστήριο που διατηρούσε η Ευαγγελία Γκαράνη, όπως ανέφερε χαριτολογώντας.

Με πληροφορίες από: Enikos