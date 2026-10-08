Ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την ένταση που έχει προκύψει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και στον Νίκο Καρβέλα. Ο σχεδιαστής, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέλυσε τη δική του οπτική για τους πιθανούς λόγους της διαφωνίας, πέρα από τις αναφερόμενες οικονομικές διαφορές. Εξέφρασε τον θαυμασμό του και για τους δύο καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα έδωσε μια προσωπική διάσταση στην κατάσταση.

Πολυχώροι και ταξιδιωτικές συνήθειες

Ο Λάκης Γαβαλάς ξεκίνησε την τοποθέτησή του αμφισβητώντας την ελκυστικότητα των σύγχρονων πολυχώρων, όπως το Αθηνών Αρένα. Αναρωτήθηκε αν τέτοιοι χώροι εντυπωσιάζουν ακόμα το κοινό, ειδικά σε περιόδους όπως ο Φεβρουάριος, όπου λαμβάνει χώρα το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τον σχεδιαστή, οι κοσμικοί πλέον έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν σε πολύ ωραίους προορισμούς, μια συνήθεια που έχει καθιερωθεί ευρέως. Αυτή η παρατήρηση αποτέλεσε την εισαγωγή του στην ανάλυση της συμπεριφοράς της Άννας Βίσση.

Το απωθημένο των τριάντα ετών

Ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την εκτίμησή του τόσο για την Άννα Βίσση όσο και για τον Νίκο Καρβέλα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Άννα Βίσση ενδεχομένως να είχε ένα απωθημένο τριάντα με σαράντα χρόνων. Αυτό το απωθημένο, κατά την άποψή του, αφορούσε την επιθυμία της να ταξιδεύει, να δημιουργεί «τρελούτσικες» παρέες και να περνάει καλά.

Ο σχεδιαστής ανέφερε ότι η ερμηνεύτρια είχε μια «υπέροχη εμμονή» με τον συνθέτη, ο οποίος υπήρξε σύζυγός της και παρέμεινε πάντα δίπλα της, αποδεκτός από την κόρη τους και το ευρύτερο περιβάλλον. Αυτή η εμμονή, σύμφωνα με τον Γαβαλά, μπορεί να την είχε κάνει να παραμελήσει τη διασκέδαση και την ενασχόληση με πράγματα όπως η επιλογή διαφόρων ρούχων. Θυμήθηκε μάλιστα ότι η Βίσση ήταν «τσιγγούνα» με την καλή έννοια, καθώς του έλεγε συχνά «δεν ξοδεύω εγώ γι' αυτά» όταν την έβλεπε με ακριβά ρούχα, και την είχε συμβουλέψει πολλές φορές.

Ο ενθουσιασμός και οι νέες παρέες ως αιτία

Ο Λάκης Γαβαλάς περιέγραψε την Άννα Βίσση ως έναν άνθρωπο που ενθουσιάζεται εύκολα με διάφορα πράγματα. Δήλωσε μάλιστα ότι και ο ίδιος έχει αυτή την τάση, όπου ο ενθουσιασμός μπορεί να οδηγήσει σε παραμέληση άλλων πτυχών. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε τον σχεδιαστή στην κύρια εκτίμησή του για την αιτία της κόντρας.

Ερωτηθείς ευθέως αν η διαφωνία οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε πως «έγινε νομίζω γιατί η Άννα Βίσση ήθελε να κάνει χατίρια στις καινούριες της παρέες». Δικαιολόγησε εν μέρει αυτή την επιλογή, αλλά ταυτόχρονα ζήτησε από την ερμηνεύτρια να αποκαλύψει ποιες είναι αυτές οι νέες παρέες. Τόνισε ότι είναι κρίμα «να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες εμμονές και αν την αγαπο...», αφήνοντας την πρόταση ανολοκλήρωτη.

Η μεταφορά του λιμανιού και ο φάρος

Αναφορικά με το ενδεχόμενο απαγόρευσης των τραγουδιών, ο Λάκης Γαβαλάς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Χρησιμοποίησε μια μεταφορά για να περιγράψει την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όσο και φουρτουνιασμένη να είναι η θάλασσα, το λιμάνι και ο φάρος είναι εκεί και φωτεινός».

Ο σχεδιαστής έφερε ως παράδειγμα τις δικές του συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες. Ανέφερε ότι κάποιες φορές εκνευρίζεται με τους CEO και θέλει να διακόψει τη συνεργασία. Ωστόσο, οι πελάτες του τον ρωτούν «Τι; Θα σταματήσεις να μας δίνεις την τάδε εταιρεία;», με αποτέλεσμα να υποκύπτει. Αυτό το παράδειγμα το χρησιμοποίησε για να δείξει τι θα ήθελε να συμβεί στην περίπτωση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Με πληροφορίες από: Reader