Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, δεν υπήρξε κοινή παρουσία στον τηλεοπτικό αέρα με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος αποτελεί μέλος της φετινής ομάδας της εκπομπής. Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιάγκας εξήγησε τους λόγους αυτής της απουσίας, αναφερόμενος στην περσινή τους κόντρα. Την ίδια στιγμή, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απαντούσε σε σχόλια που δεχόταν στην πλατφόρμα X.

Η απουσία των δύο πρώην φίλων από τον αέρα

Η τηλεοπτική συνάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη με την ομάδα του «Πρωινού» την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου δεν περιλάμβανε την ταυτόχρονη παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου. Οι δύο άνδρες, που στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, δεν συνυπήρξαν στον αέρα της εκπομπής, συνεχίζοντας έτσι την αποστασιοποίηση που παρατηρήθηκε μετά την κόντρα διαρκείας της περασμένης τηλεοπτικής χρονιάς.

Αυτή η επιλογή, να μην βρεθούν μαζί στο ίδιο πλατό, ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξης του Γιάννη Τσιμιτσέλη, υπογραμμίζοντας το προσωπικό θέμα που υπάρχει μεταξύ τους και την επιθυμία να μην δημιουργηθούν άβολες καταστάσεις στην εκπομπή.

Οι διευκρινίσεις του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας, ως οικοδεσπότης του «Πρωινού», θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος και να εξηγήσει την απουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου από τον αέρα κατά την παρουσία του Γιάννη Τσιμιτσέλη. Απευθυνόμενος στον καλεσμένο του, δήλωσε: «Κοίταξε τώρα θα σου το πω για να μην το πουν ότι δεν το λέω. Φέτος είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εδώ. Δεν θα κάνω καμία έκπληξη αν θα έρθει ή όχι, γιατί αυτό είναι προσωπικό σας θέμα».

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση για κανέναν από τους δύο. «Ούτε ήθελα να παγιδεύσω εσένα γιατί μπορεί να ρωτήσουν. Όταν τώρα που είναι εδώ σέβομαι και εκείνον και εσένα και δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του προς αμφότερους.

Ο κ. Λιάγκας επανέλαβε τη θέση του, αναφέροντας: «Του έκανα πλάκα τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω γιατί είναι προσωπικό θέμα και θα ήταν σαν να παγιδεύω ή εσένα ή εκείνον και δεν θα ήθελα να το κάνω». Ο βασικός του στόχος, όπως είπε, ήταν να αποφύγει σχόλια του τύπου «γιατί δεν τον ρώτησες τον Γιάννη», επιδιώκοντας τη διαφάνεια και την αποφυγή παρεξηγήσεων.

Η ψύχραιμη απάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ακούγοντας τις διευκρινίσεις του Γιώργου Λιάγκα, επέδειξε ψυχραιμία στην αντίδρασή του. Απάντησε στον παρουσιαστή λέγοντας απλά: «Καλά έκανες», επικροτώντας την απόφασή του να μην φέρει τους δύο πρώην φίλους αντιμέτωπους στον αέρα.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξέφρασε την άποψή του για την τηλεοπτική παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου. «Ήρθε εδώ ο Δημήτρης γιατί πρέπει να βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση. Και μακάρι να τα πάτε φέτος σούπερ», δήλωσε, δείχνοντας ότι, παρά τις διαφορές τους, αναγνωρίζει την αξία του συναδέλφου του στον χώρο.

Προς το τέλος της συζήτησης, όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης προσκάλεσε την ομάδα της εκπομπής στο θέατρο, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο ρωτώντας: «Να πάρω και τον Δημήτρη λες;». Ο ηθοποιός αντέδρασε με ένα χαμόγελο, χωρίς να δώσει περαιτέρω απάντηση, κλείνοντας έτσι το θέμα με ευγένεια.

Η δραστηριότητα του Δημήτρη Ουγγαρέζου στο X

Την ίδια χρονική περίοδο που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παραχωρούσε τη συνέντευξή του στο «Πρωινό» και ο Γιώργος Λιάγκας έκανε τις σχετικές αναφορές, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είχε τη δική του δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απαντούσε σε σχόλια που δεχόταν στην πλατφόρμα Twitter, η οποία είναι πλέον γνωστή ως X.

Η παράλληλη αυτή δραστηριότητα δείχνει ότι, ενώ το θέμα της σχέσης τους συζητιόταν τηλεοπτικά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος διαχειριζόταν τις αντιδράσεις και τα σχόλια του κοινού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media, χωρίς να βρίσκεται στον τηλεοπτικό αέρα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Με πληροφορίες από: Reader