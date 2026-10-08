Η υπόθεση απάτης στον e-ΕΦΚΑ και οι καταθέσεις των τραγουδιστών

Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές έχουν δώσει τη δική τους μαρτυρία στις Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα που εξαπάτησε τον e-ΕΦΚΑ. Οι καλλιτέχνες κατονομάζουν τον Φίλιππο Καμπούρη, ενώ η υπόθεση αφορά τη χρήση εταιρειών-«βιτρινών» για την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Η ζημιά που προκλήθηκε στον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μαρτυρίες των καλλιτεχνών και ο ρόλος του Φίλιππου Καμπούρη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν καταθέσει είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.

Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες φέρεται να εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε επιχειρήσεις που οι Αρχές χαρακτηρίζουν «βιτρίνες». Αρκετοί από αυτούς δήλωσαν ότι θεωρούσαν πως οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονταν κανονικά, αγνοώντας την παράνομη δράση.

Ορισμένοι, μάλιστα, ανέφεραν ότι τις επαγγελματικές τους συμφωνίες τις είχαν κλείσει απευθείας με τον Φίλιππο Καμπούρη και όχι με κάποιον «μπροστινό». Ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε το πρωί της Πέμπτης (8/10) ότι «έπεσε από τα σύννεφα όταν έμαθα για τον Καμπούρη» και πρόσθεσε ότι είχε συνεργαστεί μαζί του για δύο σεζόν.

Το κύκλωμα και η εκτιμώμενη ζημιά

Η έρευνα των Αρχών αποκαλύπτει ένα κύκλωμα που εξαπάτησε τον e-ΕΦΚΑ χρησιμοποιώντας εταιρείες-«βιτρίνες». Ο βασικός σκοπός των εταιρειών αυτών ήταν η αποφυγή της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στον οργανισμό.

Η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στον e-ΕΦΚΑ από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αναδεικνύει το μέγεθος της απάτης και τις επιπτώσεις της.

Οι συλλήψεις και οι ασκηθείσες διώξεις

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν συλληφθεί 11 άτομα. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν. Η απολογία τους έχει οριστεί για τις 9 το πρωί της Κυριακής (11/10).

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη συγκρότηση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, με τη ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Οι διώξεις επεκτείνονται και σε συνέργεια στην απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Η συνέχεια των ερευνών

Η έρευνα για την υπόθεση της απάτης στον e-ΕΦΚΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με αυτές, προκειμένου να αποκαλυφθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Enikos