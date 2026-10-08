Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε νέα απάντηση προς την Άννα Βίσση, διαμέσου της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο γνωστός συνθέτης απέστειλε μία μακροσκελή ανακοίνωση στην εκπομπή, στην οποία τοποθετείται σχετικά με τις αναφορές που τον ήθελαν να απειλεί την Άννα Βίσση. Παράλληλα, ο Καρβέλας άφησε σαφείς αιχμές αναφορικά με το ενδεχόμενο να υπάρξει ξανά καλλιτεχνική συνεργασία μεταξύ τους στο μέλλον.

Η απάντηση του Νίκου Καρβέλα στην Άννα Βίσση

Η νέα απάντηση του Νίκου Καρβέλα στην Άννα Βίσση δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρηστίδου. Ο συνθέτης επέλεξε να επικοινωνήσει τις θέσεις του με μία εκτενή ανακοίνωση, η οποία διαβάστηκε στην εκπομπή.

Στο κείμενο αυτό, ο Νίκος Καρβέλας απαντά σε διάφορα σημεία που αφορούν τη σχέση και την καλλιτεχνική του πορεία με την Άννα Βίσση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις αναφορές περί απειλών, ενώ παράλληλα σχολιάζει το πλαίσιο της μελλοντικής τους καλλιτεχνικής συνεργασίας.

Διαψεύδει κατηγορηματικά τις απειλές

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα είναι η κατηγορηματική διάψευση των αναφορών που έκαναν λόγο για απειλές εναντίον της Άννας Βίσση. Ο συνθέτης αρνείται πλήρως ότι την απείλησε, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες ως «αστειότητες και ψεύδη».

Ο Νίκος Καρβέλας υπογραμμίζει πως οι εν λόγω αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στην ανακοίνωσή του, θέτει μια σειρά από ρητορικά ερωτήματα, τονίζοντας: «Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Γιατί να διασύρω την Άννα και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;» Με αυτόν τον τρόπο, εκφράζει την απορία του για την πηγή και την ουσία των ισχυρισμών περί απειλών.

Το τέλος της καλλιτεχνικής συνεργασίας

Στην ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται με σαφήνεια στο μέλλον της καλλιτεχνικής του συνεργασίας με την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ίδια η τραγουδίστρια έχει θέσει τον εαυτό της εκτός αυτού του πλαισίου.

Ο συνθέτης δηλώνει χαρακτηριστικά: «Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: Η Άννα με τη συμπεριφορά της και τις επιλογές των όψιμων συνεργατών και φίλων έθεσε συνειδητά και ίσως προγραμματισμένα τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι οι ενέργειες και οι επιλογές της Άννας Βίσση οδήγησαν στην παύση της κοινής τους καλλιτεχνικής πορείας.

Ελευθερία επιλογών και προσωπική διαδρομή

Ο Νίκος Καρβέλας τονίζει την ελευθερία που έχει ο καθένας να επιλέγει τον δικό του δρόμο, τόσο η Άννα Βίσση όσο και ο ίδιος. Στην ανακοίνωσή του, σημειώνει με έμφαση: «Η Άννα είναι ελεύθερη να επιλέξει το δρόμο της και εγώ να συνεχίσω και να ακολουθώ το δικό μου».

Αυτή η τοποθέτηση υπογραμμίζει την ανεξαρτησία των δύο καλλιτεχνών και την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις προσωπικές τους διαδρομές, χωρίς να δεσμεύονται από το παρελθόν της συνεργασίας τους.

Οι αδιαπραγμάτευτες αρχές του δημιουργού

Ο συνθέτης αναφέρθηκε επίσης στη δική του καλλιτεχνική φιλοσοφία και στις αρχές που τον καθοδηγούν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του. Δήλωσε ότι ως δημιουργός, ακολουθεί πάντοτε τις υποδείξεις του «δημιουργικού του γίγνεσθαι».

Ειδικότερα, ο Νίκος Καρβέλας τόνισε ότι ποτέ δεν συμβιβάστηκε, ποτέ δεν έσκυψε το κεφάλι και ποτέ δεν εξαγοράστηκε. Πρόσθεσε δε, μια φράση που αποτυπώνει το ήθος και την ακεραιότητά του: «Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία». Με αυτά τα λόγια, ο συνθέτης περιγράφει την ακλόνητη προσήλωσή του στις προσωπικές και καλλιτεχνικές του αξίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta