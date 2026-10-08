Σε οριακό σημείο οδηγείται η σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι οικονομικές διαφωνίες οδήγησαν σε νομικές ενέργειες. Ο γνωστός συνθέτης κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ερμηνεύτριας, ζητώντας να της απαγορευτεί να τραγουδά τα κομμάτια του. Παράλληλα, ο Νίκος Καρβέλας απάντησε με μια μακροσκελή ανακοίνωση στις χθεσινές δηλώσεις της Άννας Βίσση σχετικά με τις οικονομικές διαφορές τους.

Ασφαλιστικά μέτρα και απαγόρευση ερμηνείας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Άννας Βίσση. Το αίτημα αφορά την απαγόρευση στην ερμηνεύτρια να τραγουδά στο εξής τα τραγούδια του, τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των μεγάλων επιτυχιών της καριέρας της.

Ειδικότερα, ο συνθέτης έχει υπογράψει πάνω από 400 κομμάτια που έχει ερμηνεύσει η Άννα Βίσση. Εάν τα ασφαλιστικά μέτρα γίνουν δεκτά, η τραγουδίστρια δεν θα μπορεί να ερμηνεύει κανένα από αυτά τα τραγούδια, ούτε στις μελλοντικές της εμφανίσεις.

Η απάντηση του Νίκου Καρβέλα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»

Ο Νίκος Καρβέλας επέλεξε την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου για να απαντήσει στην ανακοίνωση της Άννας Βίσση. Η απάντηση του συνθέτη είναι μακροσκελής, αποτελούμενη από έξι σελίδες και χωρίζεται σε οκτώ διαφορετικές ενότητες, απαντώντας σε κάθε σημείο της προηγούμενης ανακοίνωσης της τραγουδίστριας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου στην εισαγωγή της περιέγραψε την απάντηση ως «πάρα πολύ ηχηρή», εκφράζοντας την αίσθηση ότι μετά την ανακοίνωση της Άννας Βίσση, «ξεχείλισε το ποτήρι» για τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος αποφάσισε να «πει τα πράγματα έξω από τα δόντια». Η ίδια δήλωσε «μουδιασμένη» διαβάζοντας την ανακοίνωση, εκτιμώντας πως επρόκειτο για ένα «καζάνι που έβραζε».

Οι οικονομικές διαφορές και η συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η αντιπαράθεση φέρεται να πηγάζει από οικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο καλλιτεχνών. Ο Νίκος Καρβέλας στην ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, απάντησε στον ισχυρισμό ότι γνώριζε για τη συναυλία και ήταν περήφανος για το αποτέλεσμα. Ο συνθέτης ισχυρίστηκε ότι ήταν ενήμερος για το γεγονός, όπως και όλη η Ελλάδα, αλλά ουδέποτε δήλωσε περήφανος. Επιπλέον, σημείωσε ότι η εταιρεία παραγωγής και η Άννα Βίσση του απαγόρευσαν να έχει οποιονδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό, στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην «αλλοιώσει» το είδος του θεάματος που είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν.

Στη συναυλία αυτή, από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε η Άννα Βίσση, τα 47 ήταν δημιουργίες του Νίκου Καρβέλα. Ο συνθέτης υποστήριξε επίσης ότι η ίδια η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει πως είχε συμφωνηθεί αμοιβή του πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογής.

Το μέλλον της Άννας Βίσση και η «νέα εποχή»

Η ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα καταλήγει σε μια ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνιδας, αναφέροντας ότι η Άννα Βίσση «θα πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο τελικά». Ο ίδιος εκτιμά ότι η τραγουδίστρια έχει ήδη επιλέξει αυτόν τον δρόμο και μάλλον τον είχε προγραμματίσει κιόλας.

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε ότι μέσα από αυτή την απάντηση έρχεται μια «νέα εποχή» για το ζευγάρι, κάτι που χαρακτήρισε θλιβερό και στενάχωρο. Τόνισε ότι είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο τι πρόκειται να συμβεί.

Οι δηλώσεις για τη συνεργασία και οι εμπλεκόμενοι

Στην απάντησή του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρθηκε λεπτομερώς στις οικονομικές συμφωνίες, στα ποσά που είχαν συμφωνηθεί, καθώς και στο αν υπήρξαν δανεικά. Ο ίδιος δήλωσε ότι προτιμά την «οικονομική του αυτοκτονία», αν αυτό συμβεί μέσα από το «καλλιτεχνικό διαζύγιο», παρά την «ηθική του δολοφονία».

Αυτός ήταν ο λόγος που αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του και να προβεί σε αυτές τις δηλώσεις αποκλειστικά στην εν λόγω εκπομπή. Ο συνθέτης ανέφερε επίσης: «Ενήμερος ήμουν, περήφανός δεν ήμουν. Όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα απέναντι σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κυρίας Μέρμηγκα – Κούστα, οι οποίες άλλωστε μου απαγόρευσαν να έχω οποιονδήποτε ρόλο δημιουργ[ικό]».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki