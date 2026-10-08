Η σατιρική εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» σάρωσε στην πρεμιέρα της

Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε στη βραδινή ζώνη με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και η πρεμιέρα του στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η εκπομπή κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Τα νούμερα τηλεθέασης, όπως καταγράφηκαν από τις μετρήσεις της Nielsen, έδειξαν ότι η σατιρική εκπομπή προηγήθηκε με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα προγράμματα, σβήνοντας ουσιαστικά τον ανταγωνισμό από την πρώτη στιγμή της επανεμφάνισής της.

Η δυναμική επιστροφή του Λάκη Λαζόπουλου

Ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε την επιστροφή του στη βραδινή ζώνη «με το δεξί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ήταν αρκετή για να του χαρίσει άμεσα την πρωτιά στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού.

Η εκπομπή, γνωστή για τον σατιρικό της χαρακτήρα, απέδειξε από την πρώτη της εμφάνιση ότι διατηρεί την ισχυρή της απήχηση, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και στις δύο βασικές κατηγορίες μετρήσεων.

Πρωτιά στο δυναμικό κοινό

Στην κατηγορία του δυναμικού κοινού, το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» κατέγραψε έναν εντυπωσιακό μέσο όρο τηλεθέασης της τάξης του 20,9%. Αυτό το ποσοστό το έφερε στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον άμεσο ανταγωνισμό με αξιοσημείωτη διαφορά.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 17,7%, ενώ το πρόγραμμα «Μια γυναίκα» σημείωσε 13,1%. Το «Ντέρτι» κατέγραψε 12,7% και το «Κρίνο και Αγκάθι» συγκέντρωσε 10,7%. Οι εκπομπές «First Dates» και «Μπλε Ώρες» είχαν χαμηλότερες επιδόσεις, με 5,1% και 4,8% αντίστοιχα.

Η επικράτηση στο γενικό σύνολο

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο γενικό σύνολο της τηλεθέασης, όπου ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» διατήρησαν την πρωτιά τους. Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 21,7%, επιβεβαιώνοντας την ευρεία απήλησή της σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτή την κατηγορία, το «Ντέρτι» βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15%, ενώ το «Μια γυναίκα» κατέγραψε 14,3%. Τηλεοπτικά προγράμματα όπως το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσαν αμφότερα 13,4%. Οι «Μπλε Ώρες» συγκέντρωσαν 12,9% και το «First Dates» 4,5%, ολοκληρώνοντας την κατάταξη των μετρήσεων.

Ο ανταγωνισμός και οι υπόλοιπες εκπομπές

Η σατιρική εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου κατάφερε να υπερκεράσει τον ανταγωνισμό με μεγάλη ευκολία, δείχνοντας ότι η επιστροφή της ήταν ιδιαίτερα αναμενόμενη από το κοινό. Οι διαφορές στα ποσοστά τηλεθέασης ήταν σημαντικές, τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, καθιστώντας το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» τον αδιαμφισβήτητο νικητή της βραδιάς.

Τα υπόλοιπα προγράμματα της βραδινής ζώνης, παρά τις προσπάθειές τους, δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό της σατιρικής εκπομπής. Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και οι άλλες εκπομπές όπως το «Ντέρτι» και το «Μια γυναίκα» βρέθηκαν αρκετά πίσω στα νούμερα, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στην πρεμιέρα του.

Η συνολική εικόνα της τηλεθέασης

Την Τρίτη, την ημέρα της πρεμιέρας του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha κατάφερε να προσπεράσει όλους τους άλλους στην κούρσα της τηλεθέασης. Αυτή η συνολική επίδοση του σταθμού υπογραμμίζει την επιτυχία των προγραμμάτων του για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η επιτυχία της σατιρικής εκπομπής συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της θέσης του Alpha στην τηλεθέαση, αναδεικνύοντάς τον ως τον κυρίαρχο παίκτη της βραδιάς, βάσει των επίσημων μετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki