Ελένη Γερασιμίδου για τον Αντώνη Ξένο: «Είμαστε 46 χρόνια μαζί – Ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει»

Η Ελένη Γερασιμίδου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και την κοινή πορεία της με τον σύζυγό της, Αντώνη Ξένο, η οποία πλέον μετρά 46 χρόνια. Η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση τους, τις συχνές διαφωνίες αλλά και τη βαθιά αγάπη που τους συνδέει, ενώ σχολίασε πως ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, καθώς έχουν γεράσει.

Η 46χρονη κοινή πορεία με τον Αντώνη Ξένο

Η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και μακροβιότερα ζευγάρια του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης, μετρώντας 46 χρόνια κοινής πορείας. Η ηθοποιός παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», οι οποίες μεταδόθηκαν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου του 2026, όπου επανέλαβε την αγάπη που τους συνδέει βαθιά.

Σε αυτές τις δηλώσεις της, η Ελένη Γερασιμίδου περιέγραψε τη σχέση τους λέγοντας: «Είμαστε 46 χρόνια δύο άνθρωποι που μαλώνουνε συνέχεια για όλα, γελάνε αμέσως μετά, που αγαπιούνται βαθιά πιστεύω».

Οι διαφωνίες και ο χαρακτήρας της ηθοποιού

Η ηθοποιός εξήγησε πως στην καθημερινότητά τους υπάρχουν συχνά στιγμές έντασης και διαφωνίας. Οι περισσότερες από αυτές τις διαφωνίες, όπως διευκρίνισε, ξεκινούν από την ίδια. Η Ελένη Γερασιμίδου απέδωσε αυτή την τάση στον χαρακτήρα της, δηλώνοντας: «εγώ μαλώνω βασικά γιατί είμαι Πόντια και είμαι τσαούσα και έχω τις απαιτήσεις μου».

Σε αντίθεση με την ίδια, ο Αντώνης Ξένος είναι συνήθως πιο ψύχραιμος στις καταστάσεις αυτές, συμβάλλοντας στην ισορροπία της σχέσης τους, παρά τις συχνές τους αντιπαραθέσεις.

Ο έρωτας και η πάροδος του χρόνου

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της σχέσης τους μέσα στον χρόνο, η Ελένη Γερασιμίδου αναφέρθηκε στην έννοια του έρωτα. «Εντάξει, ο έρωτας κάποια στιγμή περνάει, γεράσαμε, για έρωτες είμαστε;» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη φυσική φθορά του χρόνου στις σχέσεις.

Παρά την παραδοχή αυτή, η ηθοποιός τόνισε ότι η αγάπη που τους συνδέει παραμένει βαθιά, κάτι που αποτελεί τη βάση της μακροχρόνιας κοινής τους πορείας.

Η σκέψη για διαζύγιο και η αντίδραση της δικηγόρου

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η Ελένη Γερασιμίδου είχε αναφέρει πως πριν από 1-2 χρόνια είχε σκεφτεί να πάρει διαζύγιο. Ο λόγος για αυτή τη σκέψη ήταν η καθημερινή ρουτίνα που είχε αρχίσει να την κουράζει.

Ωστόσο, η δικηγόρος της την απέτρεψε από αυτή την απόφαση. Μάλιστα, την είχε αποκαλέσει αστειευόμενη «σκύλα» που θέλει να αφήσει έναν «άγιο άνθρωπο», δείχνοντας την έκπληξή της για την πρόθεση της ηθοποιού.

Οι προτιμήσεις της στη διασκέδαση

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Ελένη Γερασιμίδου ξεκαθάρισε τις προτιμήσεις της όσον αφορά τη διασκέδαση. Η ηθοποιός δήλωσε ρητά πως δεν της αρέσουν τα μπουζούκια ως τρόπος διασκέδασης και δεν πηγαίνει καν σε αυτά.

Αντίθετα, ανέφερε ότι παλαιότερα πήγαιναν στις μπουάτ. Θυμήθηκε μάλιστα ότι, όταν κάποια φορά έλεγαν να πάνε σε μπουζουξίδικο, εκείνη τρόμαζε λίγο. «Έχω δει άνθρωπο να σπάει και ματώνει τα χέρια του», είπε, προσθέτοντας πως γενικά δεν της αρέσει καθόλου αυτός ο τρόπος διασκέδασης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit