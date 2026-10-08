Ο Λάκης Λαζόπουλος, εμφανώς συγκινημένος, αναφέρθηκε στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την πρεμιέρα της εκπομπής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026. Η είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, που συνέβη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, συγκλονίζοντας συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του. Ο ηθοποιός και δημιουργός της σατιρικής εκπομπής έθεσε σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις συνθήκες της απώλειας, τονίζοντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «έφυγε νωρίς».

Η σύνδεση με άλλες εθνικές τραγωδίες

Στην τοποθέτησή του, ο Λάκης Λαζόπουλος συνέδεσε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη με άλλες τραγωδίες που έχουν απασχολήσει έντονα την ελληνική κοινωνία. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε, να ψάχνουμε το γιατί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί φύγαν τα παιδιά στα Τέμπη. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς, υπάρχει μία κοινή λέξη που συνδέει όλες αυτές τις περιπτώσεις: «Το άδικο της απώλειας». Με αυτόν τον τρόπο, ο Λαζόπουλος θέλησε να τονίσει την κοινή αίσθηση αδικίας που απορρέει από αυτές τις αιφνίδιες και ανεξήγητες, όπως είπε, απώλειες.

Ερωτήματα για τον τόπο θανάτου και τους ελέγχους

Ο Λάκης Λαζόπουλος επικεντρώθηκε στις συνθήκες υπό τις οποίες, σύμφωνα με όσα ο ίδιος υποστήριξε, έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής. «Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ένα διαμέρισμα», δήλωσε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό το διαμέρισμα «παρίστανε το ιατρείο», καθώς «από κάτω δεν έγραφε τίποτα».

Συνεχίζοντας τις αιχμές του, ο ηθοποιός ανέφερε ότι «όλοι οι έλεγχοι που πήγαν εκεί το έβλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι υπήρχε γνώση της μη νόμιμης λειτουργίας του χώρου από τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ωστόσο να ληφθούν μέτρα.

Αιχμές για τη διαχείριση του περιστατικού από τους γιατρούς

Ο Λαζόπουλος δεν δίστασε να αφήσει αιχμές και για τη συμπεριφορά των γιατρών που φέρονται να είχαν εμπλακεί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι «η γιατρός δεν τον συνόδευσε εκεί γιατί έπρεπε στο Ελπίς να τους εξηγήσει τι του έκανε». Αυτός, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ο λόγος που δεν πήγε η γιατρός στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, ο ηθοποιός πρόσθεσε μια ακόμα σοβαρή καταγγελία, λέγοντας: «Ούτε αυτή, ούτε ο γιατρός που κοιμόταν την ώρα της ανακοπής». Οι δηλώσεις αυτές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ιατρική περίθαλψη που παρασχέθηκε στον τραγουδιστή πριν από τον θάνατό του.

Προσωπική εμπειρία και ερωτήματα για τις ώρες θανάτου

Ο Λάκης Λαζόπουλος μοιράστηκε και μια προσωπική του εμπειρία για να ενισχύσει τα λεγόμενά του, εξηγώντας γιατί ο ίδιος δεν επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο γιατρό. Ανέφερε ότι η σύζυγός του είχε ακολουθήσει τις συμβουλές ενός άλλου γιατρού στο Κολωνάκι, παρόμοιας ειδικότητας, ο οποίος της είχε πει ότι δεν χρειαζόταν εξετάσεις, παρόλο που είχε περάσει καρκίνο. Αντ' αυτού, της πρότεινε «καλές, ακριβές» εξετάσεις που τελικά «δεν έδειξαν τίποτα».

Στο πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του, ο Λαζόπουλος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από εκεί μέσα, από την Καρνεάδου». Έθεσε επίσης ερωτήματα για τις καταγεγραμμένες ώρες του θανάτου, σημειώνοντας: «Πώς κανονίστηκαν έτσι, που ο θάνατος έγινε στις 15:22, γιατί τότε έπαθε την ανακοπή, να έχει γραφτεί ότι έγινε τελικά στις 17:20 στο “Ελπίς”;» Καταλήγοντας με τη φράση «Δύο φορές πέθανε; Ο χρόνος δεν μπαζώνεται», ο Λάκης Λαζόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη για διαφάνεια και απαντήσεις.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit, Ieidiseis