Η Μαρία Δελόγκα δημοσίευσε βίντεο με αναμνήσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη του με ένα συγκινητικό βίντεο. Η Δελόγκα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok στιγμιότυπα από την κοινή τους πορεία, ξυπνώντας αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν μαζί.

Το βίντεο με τις κοινές στιγμές

Το βίντεο που ανάρτησε η Μαρία Δελόγκα περιλαμβάνει μια σειρά από φωτογραφίες που εναλλάσσονται, απεικονίζοντας στιγμές από διαφορετικές περιόδους της σχέσης τους. Αυτά τα στιγμιότυπα καταγράφουν τη ζωή που μοιράστηκαν πριν από αρκετά χρόνια, προσφέροντας μια ματιά στην κοινή τους καθημερινότητα και τις εμπειρίες τους.

Η επιλογή του τραγουδιού που συνοδεύει το βίντεο είναι το «Έλα να δεις», μια μουσική υπόκρουση που πλαισιώνει τις αναμνήσεις και προσδίδει συναισθηματικό βάθος στην ανάρτηση. Η δημοσίευση αυτή αποτελεί έναν τρόπο να θυμηθεί η Μαρία Δελόγκα τον Γιώργο Μαζωνάκη και να μοιραστεί αυτές τις προσωπικές στιγμές με το κοινό.

Η πορεία της σχέσης τους

Η γνωριμία της Μαρίας Δελόγκα με τον Γιώργο Μαζωνάκη ξεκίνησε επαγγελματικά το 2012. Η σχέση τους, ωστόσο, έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό αρκετά χρόνια αργότερα, όταν το ζευγάρι άρχισε να πραγματοποιεί κοινές δημόσιες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση τους.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές τους δημόσιες εμφανίσεις καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2017. Τότε, η Μαρία Δελόγκα και ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκαν μαζί στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην», προσελκύοντας τα βλέμματα των παρευρισκομένων και των μέσων ενημέρωσης.

Στενοί δεσμοί και διάρκεια

Η σχέση του ζευγαριού διήρκασε μέχρι το 2017. Κατά τη διάρκεια των ετών που ήταν μαζί, η Μαρία Δελόγκα είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την οικογένεια του τραγουδιστή. Μάλιστα, είχε αναπτύξει στενούς δεσμούς με τα μέλη της οικογένειάς του, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος και τη σοβαρότητα της σχέσης τους εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr