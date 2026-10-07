Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο της στεγαστικής κρίσης, πέθανε στα 87 της

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, πέθανε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ο θάνατός της επήλθε δύο εβδομάδες μετά την έξωση από το σπίτι της στη Μαδρίτη, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση και συζητήσεις για το πρόβλημα στέγασης στη χώρα.

Το χρονικό της έξωσης

Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης στις 23 Σεπτεμβρίου. Η έξωση πραγματοποιήθηκε μετά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Η γυναίκα ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι επί 71 ολόκληρα χρόνια, καθιστώντας την περίπτωση της ιδιαίτερα συγκινητική και συμβολική.

Κατά τη διάρκεια της έξωσης, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το διαμέρισμά της με φορείο, γεγονός που υπογράμμισε την ευάλωτη κατάστασή της και προσέλκυσε την προσοχή της κοινής γνώμης και των μέσων ενημέρωσης.

Η νοσηλεία και ο θάνατος

Μετά την έξωσή της στις 23 Σεπτεμβρίου, η 87χρονη νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν, στην ισπανική πρωτεύουσα. Εκεί, η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Ένα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Η περίπτωση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ και η έξωσή της από το σπίτι της, όπου είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα κινητοποιήσεων σε ολόκληρη την Ισπανία. Η ιστορία της έγινε σύμβολο της βαθιάς στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr