Ο Λάκης Γαβαλάς τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα. Ο σχεδιαστής μόδας εξέφρασε την άποψη ότι οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν απομακρυνθεί ουσιαστικά και πως η όλη κατάσταση εξυπηρετεί εμπορικούς σκοπούς.

Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν την Τετάρτη, 7/10, στην τηλεοπτική εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Αυτές ήρθαν στον απόηχο της ανακοίνωσης του Νίκου Καρβέλα για την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, καθώς και της απάντησης της τραγουδίστριας.

Η εκτίμηση για τους εμπορικούς σκοπούς

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε αρχικά ότι, από όσα έχει ακούσει, οι διαφορές δεν υφίστανται και ο συνθέτης έχει πληρωθεί. Απέφυγε να τοποθετηθεί για την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, εξηγώντας ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί σε ανάλογη θέση και επιθυμεί να είναι προσεκτικός.

«Βλέπεις ότι αποφεύγω να πω για τα οικονομικά, γιατί κάποιοι λένε ότι τα φτιάξανε, τα είδανε και τα λοιπά. Και επειδή κι εγώ δυστυχώς στη ζωή μου από άτομα που περίμενα ότι θα με ανταμείψουν και δεν θα με ξεγελάσουν, μου έτυχε, για αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ευχήθηκε να είναι όλα ψεύτικα ή περιστασιακά και να βρεθεί η καλύτερη λύση και για τους δύο.

Προσωπικές αναφορές και η φιλία με τη Βίσση

Ο κ. Γαβαλάς μοιράστηκε ένα περιστατικό από ένα τραπέζι όπου βρισκόταν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση. Όπως είπε, εξέφρασε στον Νίκο την προτίμησή του για το τραγούδι «Πάλι έχω παραισθήσεις που δεν είσαι εδώ», με τον Καρβέλα να του απαντά πως «Αυτό δεν είναι δικό μου». Ο Γαβαλάς συμπλήρωσε πως, σε περίπτωση που δεν ειπωθεί το «Σε περίπτωση που», θα ειπωθεί το «Πάλι έχω παραισθήσεις».

«Νομίζω ότι δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν. Νομίζω ότι είναι μια χαρά μαζί. Όλα αυτά τώρα γίνονται για εμπορικούς σκοπούς, για τα κανάλια, για το εκείνο και το άλλο», συνέχισε ο ίδιος. Εξέφρασε ειλικρινείς ευχές για τα καλύτερα και για τους δύο, καθώς και για τους γύρω τους, τους μουσικούς, τις παραγωγές και τις καινούργιες επιθυμίες και φιλίες. Τόνισε πως κλείνει τα μάτια και ακούει τραγούδια που μοναδικά έχει πει η Άννα Βίσση και μοναδικά έχει γράψει ο Καρβέλας, προσθέτοντας ότι, αν μεταφραστούν σε χρήματα, ανήκουν και στους δύο.

Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στη φιλία που είχε με την Άννα Βίσση, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια έχει διακόψει την επικοινωνία τους. «Μου έστειλε το τελεσίδικο μήνυμα. Το έχουμε πει αυτό. Τελείωσε και τώρα το καταλαβαίνω. Μια χαρά όλα. Όταν έχεις σπόνσορα μια σκούπα που θέλει να σκουπίσει και είναι “ρουφηχτική” σκούπα κιόλας, πρέπει να ρουφήξει και να πετάξει στον κάδο κάποια άτομα, είναι λογικό. Δηλαδή μου έχει συμβεί στη ζωή μου, όχι εγώ να το κάνω σε κάποιον, από άλλους», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr