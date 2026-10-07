Η Άννα Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα: «Απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ»

Η Άννα Βίσση προχώρησε σε δημόσια απάντηση προς τον Νίκο Καρβέλα, μετά τη δήλωση που εξέδωσε ο δημιουργός σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Η τραγουδίστρια κάνει λόγο για «υποκρισία και λαϊκισμό», αποκαλύπτοντας ότι ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να απαίτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόλις τρία 24ωρα πριν από τη μεγάλη βραδιά. Παράλληλα, η Βίσση αναφέρθηκε σε απειλές που δέχτηκε, οικονομικές συναλλαγές των τελευταίων μηνών και εξήγησε γιατί υπήρξαν αλλαγές στις θέσεις του ίδιου και των καλεσμένων του στο ΟΑΚΑ.

Η δημόσια απάντηση της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση απάντησε δημόσια στον Νίκο Καρβέλα, δηλώνοντας ότι «δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμαι». Η απάντηση της τραγουδίστριας ήρθε μετά από ένα δελτίο τύπου τεσσάρων σελίδων που εξέδωσε ο Νίκος Καρβέλας, το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει «γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό».

Σύμφωνα με την Άννα Βίσση, η ευγλωττία του Νίκου Καρβέλα αυτή τη φορά δεν την πείθει. Αντιπαραθέτοντας τις δηλώσεις του, όπου ο ίδιος μιλάει για «συντριβή», η τραγουδίστρια απαντά με τη λέξη «ντροπή», δίνοντας τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της μεγάλης συναυλίας στο ΟΑΚΑ.

Η απαίτηση του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ

Η Άννα Βίσση αποκάλυψε ότι, μόλις τρία εικοσιτετράωρα πριν από την προγραμματισμένη συναυλία, ο Νίκος Καρβέλας αιφνιδιαστικά και παράλογα απαίτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η απαίτηση αυτή συνοδεύτηκε από την προειδοποίηση ότι, αν δεν λάμβανε το συγκεκριμένο ποσό εντός 24 ωρών, θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την έκπληξή της για αυτή την κίνηση, καθώς, όπως αναφέρει, ο Νίκος Καρβέλας άφηνε όλους και κυρίως την ίδια, να πιστεύουν πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζε. Μάλιστα, ο ίδιος θεωρούσε τη συναυλία ως φυσική της εξέλιξη μετά από προηγούμενες εμφανίσεις στο Ηρώδειο και το Καλλιμάρμαρο.

Απειλές για προσωπική και καλλιτεχνική καταστροφή

Την επόμενη μέρα από την απαίτηση του χρηματικού ποσού, όταν ο Νίκος Καρβέλας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να εμποδίσει τη συναυλία, τα βέλη του στράφηκαν προς το πρόσωπο της Άννας Βίσση. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, διατύπωσε ευθείες απειλές μέσω της αδελφής της, Νίκης, και ενώπιον μαρτύρων.

Οι απειλές αυτές περιλάμβαναν τη δέσμευση ότι θα τη διέσυρε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι θα την κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά. Χαρακτηριστικά, όπως ανέφερε η Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας είπε ότι θα την κατέστρεφε «ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου».

Οικονομική στήριξη και προηγούμενες συνεργασίες

Η Άννα Βίσση τόνισε ότι όλες αυτές οι απειλές και οι απαιτήσεις προέρχονται από τον άνθρωπο τον οποίο η ίδια είχε εξυπηρετήσει οικονομικά τους τελευταίους έξι μήνες, καθώς ο Νίκος Καρβέλας είχε οικονομική ανάγκη. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει από την τραγουδίστρια ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.

Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα, προς διευκόλυνση της κατάστασης, με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα για επιστροφή. Επιπλέον, η Άννα Βίσση ανέφερε ότι ο Νίκος Καρβέλας λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών της, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής τους συνεργασίας, παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία των εμφανίσεών της.

Το όραμα του ΟΑΚΑ και οι αντιφάσεις

Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι ο Νίκος Καρβέλας ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, το οποίο σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί «φαραωνικό υπερθέαμα». Σύμφωνα με την Άννα Βίσση, ο Καρβέλας ποτέ δεν εξέφρασε σε εκείνη κάποια ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο Νίκος Καρβέλας δεν είχε άποψη ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες της, ούτε και για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν. Τέλος, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αλλαγής των θέσεων του Νίκου Καρβέλα και των καλεσμένων του στο ΟΑΚΑ, εξηγώντας τους λόγους για αυτή την αλλαγή.

Με πληροφορίες από: News.gr