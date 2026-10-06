Η Ρένα Μόρφη μίλησε για τον γάμο της στην Κούβα και τις δυσκολίες της χώρας

Η γνωστή τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη θυμήθηκε πρόσφατα τον γάμο της με τον Ορέστη Φαληρέα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα της Κούβας το 2016. Δέκα και πλέον χρόνια μετά το ευτυχές γεγονός, η καλλιτέχνιδα περιέγραψε εικόνες που παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη της από εκείνη την περίοδο. Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, μοιράστηκε λεπτομέρειες από αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Η επιλογή της Κούβας για τον γάμο

Η Ρένα Μόρφη και ο Ορέστης Φαληρέας επέλεξαν την Αβάνα της Κούβας για να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου, καθώς δεν επιθυμούσαν να κάνουν έναν παραδοσιακό γάμο στην Ελλάδα. Η τραγουδίστρια και ραδιοφωνική παραγωγός ένιωθε ιδιαίτερα οικεία με την κουλτούρα της Καραϊβικής, γεγονός που επηρέασε την απόφασή τους.

Ο στόχος του ζευγαριού ήταν να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η Ρένα Μόρφη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θέλαμε να είναι μια εμπειρία που θα τη θυμόμαστε και να μην είναι ένα πράγμα που θα αγχώσει και εμάς και τους ίδιους τους καλεσμένους».

Η τελετή και οι καλεσμένοι στην Αβάνα

Για να παρευρεθούν στον γάμο, στενοί άνθρωποι του ζευγαριού ταξίδεψαν στην Κούβα. Η τραγουδίστρια, με διάθεση χιούμορ, αποκάλυψε ότι εκτός από τους δικούς τους, «μάζεψα και κάτι Κουβανούς» στην τελετή. Η παρουσία φίλων και συγγενών συνέβαλε στο να γίνει η στιγμή ακόμα πιο ιδιαίτερη.

Η θρησκευτική τελετή πραγματοποιήθηκε σε έναν ξεχωριστό χώρο, στον Άγιο Νικόλαο, την ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα. Αυτή η επιλογή προσέδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στον γάμο τους, συνδυάζοντας την ελληνική παράδοση με το εξωτικό περιβάλλον.

Νυφική εμφάνιση και η αγάπη για τη λάτιν μουσική

Η Ρένα Μόρφη αναφέρθηκε και στη νυφική της εμφάνιση, περιγράφοντας ότι φορούσε πέπλο και ένα φόρεμα σε άσπρο-μαύρο χρώμα. Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία της να δημοσιεύσει κάποια στιγμή τις φωτογραφίες από τον γάμο, καθώς τις χαρακτήρισε «υπέροχες».

Η επιλογή της Κούβας δεν ήταν τυχαία, καθώς η ίδια και ο σύζυγός της, Ορέστης Φαληρέας, μοιράζονται την αγάπη τους για τη λάτιν μουσική και την κουλτούρα της χώρας. Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι υπάρχει και ένας προσωπικός σύνδεσμος, καθώς ένα μέλος της μπάντας της, ο Κάρλος Μενέντες, κατάγεται από την Κούβα. «Η λάτιν μουσική και όλη αυτή η κουλτούρα είναι κάτι που μας ενώνει πάρα πολύ με τον Ορέστη και είπαμε να το κάνουμε έτσι», δήλωσε.

Οι δυσκολίες της καθημερινότητας στην Κούβα

Πέρα από τις ευχάριστες αναμνήσεις του γάμου, η Ρένα Μόρφη θυμήθηκε και τις δυσκολίες της καθημερινότητας που συνάντησαν τότε στη χώρα. Περιέγραψε τις συνθήκες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μέχρι και πατάτες στη μαύρη αγορά έβρισκες», γεγονός που υποδηλώνει τις ελλείψεις.

Αυτή η πτυχή της εμπειρίας της την έβαλε σε «πάρα πολλές σκέψεις και συναισθήματα», όπως η ίδια δήλωσε, τονίζοντας ότι η πραγματικότητα δεν ήταν τόσο ουτοπική όσο ίσως φαντάζεται κανείς. Πρόσθεσε επίσης ότι σήμερα «είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα» στην Κούβα, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες προκλήσεις.

Η οικογένεια της Ρένας Μόρφη και του Ορέστη Φαληρέα

Υπενθυμίζεται ότι η Ρένα Μόρφη και ο Ορέστης Φαληρέας, πέρα από τον γάμο τους στην Κούβα, έχουν δημιουργήσει και οικογένεια. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί ένα παιδί, το οποίο γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2021.

Με πληροφορίες από: Newsit