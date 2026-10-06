Η Κλέλια Ρένεση για τη ζωή και τη βία: «Η ζωή δεν βγαίνει χωρίς μια φλόγα αναμμένη»

Μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις παραχώρησε η Κλέλια Ρένεση στην πρεμιέρα του «The 2Night Show», το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου. Η ηθοποιός, υποδεχόμενη την πρόσκληση του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μίλησε ανοιχτά για τις προσωπικές της επιλογές, τη φιλοσοφία ζωής της και την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε σημαντικά θέματα, όπως η μητρότητα, η σχέση της με τη μονιμότητα και οι δικές της εμπειρίες σχετικά με τη βία κατά των γυναικών.

Γιατί αποφεύγει τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Ντέρτι» εξήγησε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τους λόγους για τους οποίους αποφεύγει τις συχνές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Όπως ανέφερε, δεν είναι ότι δεν επιθυμεί να μιλά ή να δίνει συνεντεύξεις, αλλά θεωρεί πως κάθε δημόσια τοποθέτηση πρέπει να έχει ουσία και περιεχόμενο. «Δεν είναι ότι δεν γουστάρω να μιλάω ή να δίνω συνεντεύξεις, αλλά πιστεύω ότι αξίζει να μιλάμε, αν έχουμε κάτι να πούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κλέλια Ρένεση τόνισε ότι η επιλογή της να είναι επιλεκτική στις τηλεοπτικές της παρουσίες πηγάζει από την πεποίθησή της ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει να είναι μελετημένος και να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στο κοινό. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τη γενικότερη φιλοσοφία της για τη ζωή και την επικοινωνία.

Η μητρότητα και οι φόβοι για την κόρη της

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εκτενώς ήταν η μητρότητα και οι κοινωνικές ευαισθησίες της ηθοποιού. Η Κλέλια Ρένεση, ως μητέρα, εξέφρασε τους φόβους της για το μέλλον, καθώς μεγαλώνει ένα κορίτσι, την Κοραλία, η οποία είναι 7 ετών, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από τη βία κατά των γυναικών. Περιγράφοντας τα συναισθήματά της ως μητέρα, ανέφερε: «Πιστεύω ότι μάνα δεν έχω γίνει ακόμα. Θα γίνω όταν αποπαιδίσω. Έχεις μια ορθάνοιχτη καρδιά και αιμοραγείς 24 ώρες το 24ωρο».

Η ηθοποιός σημείωσε ότι η κόρη της έχει ήδη αρχίσει να αντιλαμβάνεται τις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω της και ανακαλύπτει ότι ο κόσμος δεν είναι ένας παράδεισος. Την απασχολεί ιδιαίτερα η ανάγκη που έχουν τα παιδιά για κοινωνική αποδοχή, καθώς η Κοραλία «γουστάρει να αρέσει, να έχει παρέες». Αυτή η ανάγκη έρχεται σε αντίθεση με τη δική της προσέγγιση στις φιλίες, όπου, όπως είπε, «οι φίλοι μου με αγαπάνε γι’αυτό που είμαι, δεν αλλάζω πόντο».

Θέση για τη βία κατά των γυναικών και προσωπικές εμπειρίες

Η Κλέλια Ρένεση πήρε σαφή θέση σχετικά με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, εκφράζοντας την απορία της για τη στάση ορισμένων ανδρών. «Τι συμβαίνει με τα αγόρια και λυσσάνε τόσο πολύ με τη βία στις γυναίκες;» αναρωτήθηκε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έναν τεράστιο φόβο, καθώς «φοβούνται τα θηλυκά». Η ίδια τόνισε πως ο φόβος αυτός εντείνεται όταν το θηλυκό απαρνείται, με την αντίδραση «ποιον εμένα;» να αποτελεί έκφραση αυτού του φόβου. Πρότεινε πως ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσουν οι άνδρες να φοβούνται και να αρχίσουν να βλέπουν πόσο δυναμική είναι η γυναίκα, να τη θαυμάζουν και να τη χαίρονται.

Η ηθοποιός μοιράστηκε και προσωπικές της εμπειρίες, αποκαλύπτοντας ότι έχει αντιμετωπίσει βία στο παρελθόν. «Έκλεινα πατζούρια. Με το πρώτο δείγμα τα φτερά κοβόντουσαν», δήλωσε. Εξήγησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε τέτοιες συμπεριφορές: όταν κάποιος δεν μπορεί να εκφράσει τα επιχειρήματά του με λόγια και καταφεύγει στη βία, χτυπώντας ή βρίζοντας, τον βλέπει «λες και έχω ένα πεντάχρονο απέναντί μου». Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο άλλος «μικραίνει τόσο στα μάτια μου, μου τελειώνουν οι ερωτήσεις και σταματώ να έχω έρωτα γι’αυτόν».

Τα εφηβικά χρόνια και η απόφαση για ιατρική

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της, η Κλέλια Ρένεση αναφέρθηκε στα εφηβικά της χρόνια, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «αγρίμι». Από μικρή δυσκολευόταν να συμβιβαστεί με κανόνες και περιορισμούς. «Δεν μου άρεσε από μικρή ο περιορισμός, δεν μου άρεσαν οι κανόνες. Δεν χωρούσα στα “πρέπει” αλλά δεν είχα και ιδιαίτερη θέληση να κάψω το σύμπαν. Την ησυχία μου ήθελα, έπαιρνα την απόστασή μου», δήλωσε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην περίοδο που έζησε στην Ιταλία, όπου είχε αποφασίσει να σπουδάσει ιατρική. Όπως εξομολογήθηκε, τα φοιτητικά της χρόνια ήταν δύσκολα, αλλά αποτέλεσαν μια σημαντική εμπειρία αυτογνωσίας. «Πήγα να σπουδάσω ιατρική και να αντιμετωπίσω εμένα. Δεν κατάφερα να σπουδάσω, η ιατρική θέλει τρομακτική αφοσίωση», είπε, προσθέτοντας πως εκείνη την περίοδο ήρθε αντιμέτωπη με πλευρές του εαυτού της που δεν γνώριζε. Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, όπως περιέγραψε, ακολούθησε μια «γκρίζα και θλιβερή περίοδος», μέχρι να ανακαλύψει τον δρόμο που πραγματικά ήθελε να ακολουθήσει.

Η φιλοσοφία ζωής και η σχέση με τον κόσμο

Η Κλέλια Ρένεση περιέγραψε τον εαυτό της ως «αέρινη», συνδέοντας πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Της αρέσει να περπατάει δίπλα στον άλλο και όχι να τον κοιτάει στο μέτωπο, καθώς πιστεύει ότι όταν οι άνθρωποι είναι έτσι, είναι δυνατοί. Η ηθοποιός εξέπρασε επίσης την πεποίθησή της ότι ο κόσμος την αισθάνεται και την κατανοεί.

«Ξέρω ότι ο κόσμος με αισθάνεται. Κατανοώ και συμπάσχω, έχω την καρδούλα μου γυρισμένη προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και αυτό το καταλαβαίνουν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σύνδεσή της με τα προβλήματα της κοινωνίας και την ενσυναίσθησή της απέναντι στους συνανθρώπους της.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis