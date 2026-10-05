Οικονομική διαμάχη για 300.000 ευρώ φέρνει σε ένταση Βίσση και Καρβέλα

Μια οικονομική υπόθεση, που αφορά ένα ποσό περίπου 300.000 ευρώ, έχει δημιουργήσει σύννεφα στη σχέση της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Οι δύο καλλιτέχνες, οι οποίοι για δεκαετίες έχουν συνδέσει στενά την προσωπική και καλλιτεχνική τους διαδρομή, βρίσκονται πλέον σε μια κατάσταση έντασης, με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές.

Το παρασκήνιο της οικονομικής διαφοράς

Από το περιβάλλον τόσο της Άννας Βίσση όσο και του Νίκου Καρβέλα έχουν κυκλοφορήσει διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το πώς προέκυψε αυτή η ένταση. Ωστόσο, ο κοινός παρονομαστής σε όλες τις πληροφορίες είναι ένα οικονομικό ζήτημα, που αφορά χρήματα τα οποία φέρεται να περίμενε να λάβει ο Νίκος Καρβέλας.

Το ποσό των 300.000 ευρώ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαμάχης, η οποία έχει προκαλέσει τριβές σε μια σχέση που χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια προσωπική και επαγγελματική συνεργασία.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ και η συμμετοχή του Καρβέλα

Η πρόσφατη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών. Ο Νίκος Καρβέλας είχε ενεργό συμμετοχή στις προετοιμασίες της συναυλίας, καθώς βρέθηκε στις πρόβες μέχρι και την παραμονή του live.

Κατά τη διάρκεια των προβών, ο Νίκος Καρβέλας κατέθετε τις παρατηρήσεις του σχετικά με το μουσικό πρόγραμμα. Ωστόσο, για το τι συνέβη την ημέρα της συναυλίας, οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει δεν συγκλίνουν. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι πέρασε από το ΟΑΚΑ, ενώ άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν βρέθηκε καθόλου στο live.

Στη συναυλία πάντως ήταν παρούσα η σύντροφός του, Έλενα Φερεντίνου, μαζί με τον γιο της. Επίσης, περίπου 300 προσκεκλημένοι του Νίκου Καρβέλα βρέθηκαν στον χώρο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Διαψεύσεις για αντιπαράθεση στα παρασκήνια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, εμφανίστηκαν και πληροφορίες που έκαναν λόγο για αντιπαράθεση μεταξύ των δύο καλλιτεχνών στα παρασκήνια της συναυλίας. Ωστόσο, η πλευρά της Άννας Βίσση έχει απορρίψει αυτές τις πληροφορίες, διαψεύδοντας τα σενάρια περί έντονου επεισοδίου.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr