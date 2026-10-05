Κιμ Καρντάσιαν: «Ήμουν μόνη για πέντε χρόνια, ήθελα να θεραπευτώ»

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε πρόσφατα ότι παρέμεινε μόνη για περίπου πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ, μια περίοδο που χαρακτήρισε απαραίτητη για την προσωπική της θεραπεία. Η τηλεπερσόνα τόνισε ότι αυτό το διάστημα της επέτρεψε να αφοσιωθεί στα παιδιά της και σε σημαντικά πρότζεκτ.

Η περίοδος της απομόνωσης και της αυτοβελτίωσης

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Style των Sunday Times, η Καρντάσιαν αναφέρθηκε εκτενώς στη ζωή της πριν γνωρίσει τον νυν σύντροφό της, τον οδηγό της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον. Όπως δήλωσε η ίδια, «Ήμουν πραγματικά μόνη για πέντε χρόνια και αυτό μου έκανε καλό. Μπορούσα να επικεντρωθώ στα παιδιά μου και σε πρότζεκτ στα οποία πραγματικά ήθελα να συμμετέχω».

Η τηλεπερσόνα εξήγησε ότι δεν αισθανόταν καμία πίεση να ξεκινήσει μια νέα σχέση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αντιθέτως, ένιωθε την ανάγκη να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, να επουλώσει τις πληγές της και να δουλέψει με την προσωπική της εξέλιξη. «Πραγματικά δεν βιαζόμουν. Δεν ένιωθα ότι μου έλειπε κάτι. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν τον χρόνο μου. Ήθελα να θεραπευτώ πλήρως και απλώς να δουλέψω με τον εαυτό μου. Δεν ήμουν έτοιμη να ανοιχτώ. Πραγματικά δεν το σκεφτόμουν καν. Το σύμπαν λειτουργεί υπέρ σου όταν απλώς το αφήνεις να συμβεί».

Το διαζύγιο από τον Κάνιε Γουέστ και η ανάγκη για θεραπεία

Η Κιμ Καρντάσιαν υπογράμμισε ότι η απόφασή της να παραμείνει μόνη για περίπου πέντε χρόνια ήταν συνειδητή, καθώς ήθελε να «θεραπευτεί πλήρως» από το διαζύγιό της με τον Κάνιε Γουέστ. Αυτή η περίοδος της μοναχικότητας της επέτρεψε να επικεντρωθεί στην ψυχική της ευεξία και στην ανασυγκρότηση της ζωής της.

Η ίδια περιέγραψε αυτή την περίοδο ως ένα διάστημα όπου επικεντρώθηκε αποκλειστικά στον εαυτό της και στην οικογένειά της, χωρίς να αναζητά ενεργά έναν νέο σύντροφο. Η ανάγκη για προσωπική θεραπεία και ενδοσκόπηση ήταν η προτεραιότητά της, κάτι που, όπως δήλωσε, της έκανε καλό.

Η σχέση με τον Πιτ Ντέιβιντσον

Πριν από την τρέχουσα σχέση της με τον Λιούις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν είχε μια σχέση με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον. Η σχέση αυτή διήρκεσε περίπου εννέα μήνες, με τον χωρισμό τους να ανακοινώνεται τον Αύγουστο του 2022. Αυτή η σχέση προηγήθηκε της μακράς περιόδου που η Καρντάσιαν δήλωσε ότι ήταν «πραγματικά μόνη».

Η νέα σχέση με τον Λιούις Χάμιλτον

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον 41χρονο οδηγό της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, άρχισε να απασχολεί τη δημοσιότητα τον Φεβρουάριο του 2026. Τότε, οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Παρίσι, πυροδοτώντας τις πρώτες φήμες.

Ακολούθησαν κοινές διακοπές στο Τόκιο, όπου το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί με τα τέσσερα παιδιά της Καρντάσιαν. Επιπλέον, έχουν φωτογραφηθεί να κάνουν ποδήλατο στους δρόμους του Λονδίνου, ενώ η επιχειρηματίας βρέθηκε και στο πλευρό του Χάμιλτον στο Γκραν Πρι του Μονακό, δείχνοντας τη στήριξή της.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε τον Απρίλιο, όταν ο Λιούις Χάμιλτον δημοσίευσε ένα βίντεο με την Καρντάσιαν μέσα στη Ferrari F40 του στο Τόκιο, κάνοντας τη σχέση τους επίσημη στα μάτια του κοινού.

Η στάση της Καρντάσιαν για τη νέα της σχέση

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τη σχέση της με τον Λιούις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν επέλεξε να κρατήσει μια διακριτική στάση. Η απάντησή της ήταν σαφής: «Θα προτιμούσα μάλλον να μην το κάνω», υποδηλώνοντας την επιθυμία της να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα αυτής της πτυχής της ζωής της.

Η τηλεπερσόνα φαίνεται να επιδιώκει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το γεγονός ότι η σχέση της με τον διάσημο οδηγό έχει ήδη γίνει θέμα συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki