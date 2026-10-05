Το νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες» προβάλλεται απόψε, Δευτέρα (5/10), στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας στο προσκήνιο έντονες εξελίξεις και ανατροπές στις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Ο Φίλιππος και ο Δημήτρης έρχονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση, με τις διαφωνίες τους να δημιουργούν νέα προβλήματα. Παράλληλα, το διαζύγιο της Εύας και του Διονύση οριστικοποιείται, ενώ ένα σκοτεινό σχέδιο της Κορίνας τίθεται σε εφαρμογή, απειλώντας τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες.

Αντιπαραθέσεις και ανατροπές στις σχέσεις

Στο αποψινό επεισόδιο, ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) εκφράζει την έντονη διαφωνία του με τις κινήσεις του Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), γεγονός που οδηγεί τους δύο άνδρες σε μια νέα αντιπαράθεση. Οι σχέσεις τους δοκιμάζονται καθώς οι απόψεις τους συγκρούονται, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης που επηρεάζει και τους γύρω τους.

Την ίδια στιγμή, η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) και ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) προσπαθούν να βρουν την πολυπόθητη ηρεμία στο νέο τους σπίτι, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον. Ωστόσο, οι ισορροπίες ανατρέπονται σύντομα, καθώς οι υποψίες φουντώνουν και μια νέα έκρηξη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα, αφήνοντας αβέβαιο το μέλλον τους και τις προσπάθειές τους για σταθερότητα.

Η μάχη για τη Φιλίππα και το οριστικό διαζύγιο

Η μάχη για την επιμέλεια της μικρής Φιλίππας (Μαλένα Σιαμά) παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καθώς ο Δημήτρης διεκδικεί την επιμέλειά της. Αυτή η κίνηση προκαλεί την οργή του Άγγελου, ο οποίος αντιδρά σφοδρά στην προσπάθεια αυτή, καθώς νιώθει ότι απειλείται η σχέση του με τη μικρή Φιλίππα.

Παράλληλα, ένας κύκλος γεμάτος πόνο και προδοσία κλείνει οριστικά για την Εύα και τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου). Το διαζύγιό τους βγαίνει επίσημα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δύσκολης περιόδου και την αρχή μιας νέας εποχής για την Εύα, η οποία προσπαθεί να αφήσει πίσω της το παρελθόν.

Το σκοτεινό σχέδιο της Κορίνας και οι εξελίξεις στη Σκιάθο

Ενώ όλα μοιάζουν να κρέμονται από μια κλωστή, ο Δημήτρης ανακοινώνει στην Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) ότι ξεκινά δουλειά στη γαλακτοκομική μονάδα. Αυτή η απόφαση, άθελά του, θέτει σε εφαρμογή το σκοτεινό σχέδιο της Κορίνας (Βάσια Παναγοπούλου), η οποία φαίνεται να έχει κρυφές προθέσεις και να εκμεταλλεύεται τις εξελίξεις προς όφελός της.

Στο μεταξύ, στη Σκιάθο, ο Θοδωρής (Γιάννης Ψιψιλής) πλησιάζει με έξυπνο τρόπο την Έρικα (Έλενα Σάββα). Της προσφέρει τις «υπηρεσίες» του, και οι στιγμές που μοιράζονται γεννούν απαγορευμένα πάθη, προσθέτοντας ένα νέο επίπεδο μυστηρίου και έντασης στην πλοκή της σειράς, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους δύο χαρακτήρες.

Απειλές για την οικογένεια Αντωνιάδη και μια αναπάντεχη ανακάλυψη

Η οικογένεια Αντωνιάδη αντιλαμβάνεται ότι η επιχείρησή της απειλείται άμεσα, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και κινητοποίηση. Αυτή η σοβαρή εξέλιξη αναγκάζει τον Φίλιππο και τον Άγγελο να ταξιδέψουν εσπευσμένα στη Σκιάθο, σε μια προσπάθεια να προλάβουν τα χειρότερα και να σώσουν την οικογενειακή τους επιχείρηση από επικείμενους κινδύνους.

Και πάνω που τα πράγματα πάνε να ηρεμήσουν, η μικρή Φιλίππα ανακαλύπτει κάποιες φωτογραφίες στο κινητό του Άγγελου. Αυτή η ανακάλυψη αναμένεται να φέρει νέες ανατροπές και να αναζωπυρώσει τις εντάσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα και αποκαλύψεις που θα επηρεάσουν την πορεία της ιστορίας.

Με πληροφορίες από: Reader